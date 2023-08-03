Приходим к шести – и пока солнце не сядет. Первого комбайнера-тысячника определили в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области 3 августа появился первый экипаж комбайнеров, намолотивший тысячу тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордсмен работает на полях Верхнедвинского района в хозяйстве «Шайтерово». Василию Косову 41 год, и большую часть жизни он трудится в сельском хозяйстве. Для механизатора тысяча тонн – вовсе не предел. Были сезоны, когда намолочивать удавалось и четыре раза больше. В 2023 году жатва проходит не в простых условиях. Сначала была засуха, потом пошли проливные дожди, но хлеборобы настроены решительно, на рекорды.

Василий Косов, комбайнер сельхозпредприятия «Шайтерово»:

Приходим к шести, пока комбайн обслужим, помажем. Уезжаем в 9, бывает, в 10 часов. Тогда к 12 – там обед приезжает. Пообедали, опять поедем работать. Пад вячорак тоже самое – поели, ну и допоздна, пока солнце не сядет.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

То, что это в Верхнедвинске – это показатель, что самый северный регион самую первую тысячу в закрома положил. Мы, конечно, только начали все по области и стараемся найти время между дождями, урвать и максимально качественно убрать. На утро было более 130 тысяч тонн у нас в закромах. Надеемся, это не последняя победа.