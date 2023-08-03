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Приходим к шести – и пока солнце не сядет. Первого комбайнера-тысячника определили в Витебской области

03 августа 2023 14:48
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Новости Беларуси. В Витебской области 3 августа появился первый экипаж комбайнеров, намолотивший тысячу тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приходим к шести – и пока солнце не сядет. Первого комбайнера-тысячника определили в Витебской области-1

Рекордсмен работает на полях Верхнедвинского района в хозяйстве «Шайтерово». Василию Косову 41 год, и большую часть жизни он трудится в сельском хозяйстве. Для механизатора тысяча тонн – вовсе не предел. Были сезоны, когда намолочивать удавалось и четыре раза больше. В 2023 году жатва проходит не в простых условиях. Сначала была засуха, потом пошли проливные дожди, но хлеборобы настроены решительно, на рекорды.

Приходим к шести – и пока солнце не сядет. Первого комбайнера-тысячника определили в Витебской области-4

Василий Косов, комбайнер сельхозпредприятия «Шайтерово»:
Приходим к шести, пока комбайн обслужим, помажем. Уезжаем в 9, бывает, в 10 часов. Тогда к 12 там обед приезжает. Пообедали, опять поедем работать. Пад вячорак тоже самое – поели, ну и допоздна, пока солнце не сядет.

Приходим к шести – и пока солнце не сядет. Первого комбайнера-тысячника определили в Витебской области-7

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
То, что это в Верхнедвинске – это показатель, что самый северный регион самую первую тысячу в закрома положил. Мы, конечно, только начали все по области и стараемся найти время между дождями, урвать и максимально качественно убрать. На утро было более 130 тысяч тонн у нас в закромах. Надеемся, это не последняя победа.

Приходим к шести – и пока солнце не сядет. Первого комбайнера-тысячника определили в Витебской области-10

В Витебской области на данный момент убрано почти 20 % площадей зерновых и зернобобовых. На полях северного региона работают более тысячи комбайнов.

# Уборочная кампания # общество # Александр Субботин # Фотофакт

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