Лукашенко: к новорождённому телёночку должно быть отношение, как к ребёнку

Еще одна тема рабочей поездки – развитие животноводства. Президент требует искоренить факты падежа крупного рогатого скота в хозяйствах, а из нерадивых организаций передавать телят туда, где они будут надлежащим образом досмотрены. Это заявил глава государства во время посещения крупного комплекса сельскохозяйственного предприятия «Олекшицы».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вывод самый главный из этого прежде всего для тебя – у нас еще высокий уровень падежа скота. О чем я говорю. Так?

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Так, есть.

– А он бы отказался, если бы ты из нерадивых хозяйств привез и отдал ему телят?

– Конечно, не отказался.

– Мы бы заплатили.

– Зачем вы там держите телят? Надо именем революции забирать из этих хозяйств телят, которые не могут после рождения их до месяца держать – падеж высокий, и ему отдать. Это главный вывод. Я больше ни с тобой, ни с будущим министром, губернаторами разговаривать не буду.