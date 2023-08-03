Лукашенко: к новорождённому телёночку должно быть отношение, как к ребёнку
Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область. Ходом уборочной кампании Александр Лукашенко поинтересовался сразу по прилету в Берестовицкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Еще одна тема рабочей поездки – развитие животноводства. Президент требует искоренить факты падежа крупного рогатого скота в хозяйствах, а из нерадивых организаций передавать телят туда, где они будут надлежащим образом досмотрены. Это заявил глава государства во время посещения крупного комплекса сельскохозяйственного предприятия «Олекшицы».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вывод самый главный из этого прежде всего для тебя – у нас еще высокий уровень падежа скота. О чем я говорю. Так?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Так, есть.
– А он бы отказался, если бы ты из нерадивых хозяйств привез и отдал ему телят?
– Конечно, не отказался.
– Мы бы заплатили.
– Зачем вы там держите телят? Надо именем революции забирать из этих хозяйств телят, которые не могут после рождения их до месяца держать – падеж высокий, и ему отдать. Это главный вывод. Я больше ни с тобой, ни с будущим министром, губернаторами разговаривать не буду.
– Вообще не должно быть падежа этого. За исключением каких-то случаев. Поэтому у тех, кто не умеет содержать телят с рождения до месяца, надо забирать. Не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Он заплатит.
– Даже предоплату сделаем.
– И это будет лучше. Пока у них не отработают технологию, должно быть отношение к новорожденному теленочку, как к ребенку.
Прямо в поле вместе с механизаторами Президент пообедал и обсудил с сельчанами работу отечественных комбайнов.
Подробнее о рабочей поездке главы государства расскажем в следующих выпусках.