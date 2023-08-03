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Важно объединить усилия. На заседании постпредов СНГ обсудили политику санкций

03 августа 2023 14:32
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Новости Беларуси. Евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику Запада. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета постоянных представителей стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно объединить усилия. На заседании постпредов СНГ обсудили политику санкций-1

На нем рассмотрены проекты повесток предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Они пройдут в октябре в Бишкеке. Среди тем – согласование шагов по работе в условиях политики санкций. По мнению экспертов, сейчас важно объединить усилия, чтобы противостоять жесткому внешнему давлению. К слову, на саммит глав государств СНГ приглашен и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

Важно объединить усилия. На заседании постпредов СНГ обсудили политику санкций-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Многие страны Содружества сейчас оказались в непростом положении с учетом этого давления извне. Но опорой для нас и поддержкой большой является такая солидарная позиция ряда стран Азии и Африки. У нас сейчас установились очень хорошие контакты с Шанхайской организацией сотрудничества, повседневные. Я как генеральный секретарь регулярно встречаюсь с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества господином Чжан Мином.

Важно объединить усилия. На заседании постпредов СНГ обсудили политику санкций-7

На встрече постпреды также обсудили работу Совета по делам молодежи государств СНГ. По словам экспертов, сейчас важно сохранить добрые традиции старшего поколения, взаимопонимание и дружбу между народами.

# СНГ # общество # Сергей Лебедев # Фотофакт

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