Важно объединить усилия. На заседании постпредов СНГ обсудили политику санкций

Новости Беларуси. Евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику Запада. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета постоянных представителей стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нем рассмотрены проекты повесток предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Они пройдут в октябре в Бишкеке. Среди тем – согласование шагов по работе в условиях политики санкций. По мнению экспертов, сейчас важно объединить усилия, чтобы противостоять жесткому внешнему давлению. К слову, на саммит глав государств СНГ приглашен и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Многие страны Содружества сейчас оказались в непростом положении с учетом этого давления извне. Но опорой для нас и поддержкой большой является такая солидарная позиция ряда стран Азии и Африки. У нас сейчас установились очень хорошие контакты с Шанхайской организацией сотрудничества, повседневные. Я как генеральный секретарь регулярно встречаюсь с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества господином Чжан Мином.