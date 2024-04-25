Международная военно-научная конференция проходит в Минске

Второй день работы ВНС. Акцент на безопасность страны. Этот вопрос сейчас находится и в центре внимания участников Международной военно-научной конференции, которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научное сообщество, исследовательские институты, военные – форум объединил отечественных и зарубежных экспертов из более чем 10 стран. На повестке – стратегические вопросы обороноспособности.

Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы сейчас ориентируемся, чтобы у нас было только свое, при этом у нас получается на уровне мировых трендов. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерам.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Понимание того, что на этом поле необходимо побеждать, как говорил великий полководец, не числом, а умением, подчеркивает актуальность конференции, того, что сегодня в Министерстве обороны и научная среда акцентируют внимание на необходимости внедрения, интеграции информационного инструментария и оружия в том числе в процесс организации обеспечения безопасности.