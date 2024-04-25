Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»

Сон исцеляющий.
Сон исцеляющий.
Когда женщина выспалась, у нее меньше морщин, потому что они восстановились.
Чем занимается наш мозг, пока мы спим?
Идет, скажем так, техосмотр во время сна: ноги на месте – на месте, желудок на месте – на месте, уровень сахара какой? – такой – отлично! Продолжаем дальше!
Инсайд под одеялом.
Мы можем засыпать и спрашивать: как мне поступить в этой ситуации? Попрошу мне ответить на вопрос. И сон покажет.
Что скрывают ночные кошмары?
Перед тем как у человека случается инфаркт или инсульт, ему могут на протяжении какого-то времени сниться кошмарные сновидения.
Все тайны сна. «В поисках истины» – смотрите в пятницу, 26 апреля, в 18:45 на СТВ.