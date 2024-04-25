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Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»

25 апреля 2024 09:26
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Сон исцеляющий.

Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»-1

Когда женщина выспалась, у нее меньше морщин, потому что они восстановились.

Чем занимается наш мозг, пока мы спим?

Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»-4

Идет, скажем так, техосмотр во время сна: ноги на месте – на месте, желудок на месте – на месте, уровень сахара какой? – такой – отлично! Продолжаем дальше!

Инсайд под одеялом.

Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»-7

Мы можем засыпать и спрашивать: как мне поступить в этой ситуации? Попрошу мне ответить на вопрос. И сон покажет.

Что скрывают ночные кошмары?

Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»-10

Перед тем как у человека случается инфаркт или инсульт, ему могут на протяжении какого-то времени сниться кошмарные сновидения.

Все тайны сна. «В поисках истины» – смотрите в пятницу, 26 апреля, в 18:45 на СТВ.

# Здоровье # общество

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