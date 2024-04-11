На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения

Новости Беларуси. День памяти и скорби. Во всем мире 11 апреля отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Множество цветов легло к подножию мемориального комплекса «Масюковщина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В июле 1941-го на этом месте был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек. Отдать дань уважения и памяти людям, беспощадно истерзанным и убитым в годы Великой Отечественной войны, пришло руководство города, представители партий и общественных объединений, духовенство, ветераны и молодежь.

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:

Мы едины. Мы помним. Мы верим. Поэтому наша сила позволяет нашему народу не только вспоминать убиенных в годы Великой Отечественной войны, но и строить свою политику на независимое, сильное государство.