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На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения

11 апреля 2024 19:36
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Новости Беларуси. День памяти и скорби. Во всем мире 11 апреля отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Множество цветов легло к подножию мемориального комплекса «Масюковщина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения-1

В июле 1941-го на этом месте был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек. Отдать дань уважения и памяти людям, беспощадно истерзанным и убитым в годы Великой Отечественной войны, пришло руководство города, представители партий и общественных объединений, духовенство, ветераны и молодежь.

На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:
Мы едины. Мы помним. Мы верим. Поэтому наша сила позволяет нашему народу не только вспоминать убиенных в годы Великой Отечественной войны, но и строить свою политику на независимое, сильное государство.

На месте концлагеря «Шталаг-352» состоялась церемония возложения-7

Белорусы свято чтут память о погибших. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей по всей стране прошли памятные встречи и митинги-реквиемы. К мемориалам легли цветы и зажглись свечи.

# Великая Отечественная война # общество

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