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Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит

11 апреля 2024 18:24
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщалось ранее, завтра, 12 апреля, у лидеров Союзного государства запланировано совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мнение Александра Лукашенко по актуальным вопросам российские журналисты по традиции задали прямо у ступеней Кремля. Тематика тоже привычная – Украина, миротворческая роль Беларуси и космос.

Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит-1

Про «Крокус». Ну, вот теперь, когда все, что мы знаем об участии киевского режима, как теперь вообще разговаривать с Киевом, с Зеленским?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но вы с ними не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоры в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь. А стремиться вам туда, с ними как-то разговаривать я смысла не вижу. Ну чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус»? Украинцы украинцами, но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать, а украинцы тут патроны подносили.

Лукашенко – журналистам: «Мы сегодня очень нужны России, как и Россия нам!

# Теракт # Александр Лукашенко

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