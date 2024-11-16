Лукашенко: Западу мы не нужны – мы для них конкуренты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не думайте, что нам санкции Запад ввел, потому что у нас там прав человека нет и прочее. Об этом уже все забыли. Мы для них конкуренты. Мы им там не нужны. Наша продукция там не нужна. Вроде воюют с Украиной, помогают и прочее. Ну так помогайте. Как только украинцы через Польшу и другие страны начали вывозить зерно, в ту же Африку, не им, они закрыли эти дороги. Где мы нужны? Я это точно знаю. По миру налетался. Мы нужны в Африке. Зимбабве это показывает. Мы за два года решили им проблему с зерном. Азии мы нужны. Там только в Индии 1,5 миллиарда жителей и 1,3 миллиарда примерно в Китае. Китай открыл нам – везите, продавайте, что хотите. Мы имеем с ними контакты и добрые отношения. Россия. 8-9 миллиардов долларов мы в этом году уже можем получить доход от экспорта. Нефтяники столько не получают. Надо 10. Один миллиард остался.

Мы должны в следующей пятилетке подойти к этому уровню. В нашей стране нет столько, сколько нам надо нефти, газа, но есть свой клочок земли. И есть уникальные люди. Это я вам говорю не потому, что вы передо мной. Не устаю повторять: это главное наше богатство. То, чего нет в других странах, поверьте мне. Они просят нас помочь, чтобы у них были такие люди. Помогаем. Я очень горжусь всеми вами. Очень. Я горжусь своим белорусским народом, вы слышали, недавно я об этом говорил на Международной конференции [по климату в Баку – прим. ред.]. Вы моя гордость и я счастлив, что родился и вырос на этой земле вместе с вами.