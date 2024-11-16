Лукашенко: Западу мы не нужны – мы для них конкуренты
«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш источник развития – родная земля. Ничего другого не надо искать. Надо еще уметь сохранить. Самые амбициозные государства теперь на нас смотрят как на опасных конкурентов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не думайте, что нам санкции Запад ввел, потому что у нас там прав человека нет и прочее. Об этом уже все забыли. Мы для них конкуренты. Мы им там не нужны. Наша продукция там не нужна. Вроде воюют с Украиной, помогают и прочее. Ну так помогайте. Как только украинцы через Польшу и другие страны начали вывозить зерно, в ту же Африку, не им, они закрыли эти дороги. Где мы нужны? Я это точно знаю. По миру налетался. Мы нужны в Африке. Зимбабве это показывает. Мы за два года решили им проблему с зерном. Азии мы нужны. Там только в Индии 1,5 миллиарда жителей и 1,3 миллиарда примерно в Китае. Китай открыл нам – везите, продавайте, что хотите. Мы имеем с ними контакты и добрые отношения. Россия. 8-9 миллиардов долларов мы в этом году уже можем получить доход от экспорта. Нефтяники столько не получают. Надо 10. Один миллиард остался.
Мы должны в следующей пятилетке подойти к этому уровню. В нашей стране нет столько, сколько нам надо нефти, газа, но есть свой клочок земли. И есть уникальные люди. Это я вам говорю не потому, что вы передо мной. Не устаю повторять: это главное наше богатство. То, чего нет в других странах, поверьте мне. Они просят нас помочь, чтобы у них были такие люди. Помогаем. Я очень горжусь всеми вами. Очень. Я горжусь своим белорусским народом, вы слышали, недавно я об этом говорил на Международной конференции [по климату в Баку – прим. ред.]. Вы моя гордость и я счастлив, что родился и вырос на этой земле вместе с вами.
На сцене аграрный цвет региона. Торжество в честь человека труда. Но важнее помпезности – слова из глубины народной души.
Дорогой наш Батька, мы уверены, что в настоящее время только вы, как наш Президент, сможете предать новый импульс развитию не только сельского хозяйства, но и всей страны.
Люди на сцене, вокруг – все они соль нашей земли. Книгу с таким названием презентовали Первому. Правда, с ремаркой.
– Мы вручаем вам два альбома. Но по нашей крестьянской простоте просим один вернуть нам назад. Но с вашим автографом, пожалуйста.
– Первый губернатор, который просит автограф, а не деньги.
– Спасибо. Спасибо, Александр Григорьевич. Это музей Климовичского района.
Александр Лукашенко:
Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за все то, что вы делаете. Вот пример, его нужно повторить. Все они здесь, на сцене. Небольшая заслуга и наша, начальников, в том, что страна развивается в нужном направлении. Но главное – это вы. Это точно. Это без лести. Это правда. Будете вы – будет и страна, с хлебом будем. Все у нас будет. И мир, и покой. Счастья, успехов! Живите долго, будьте здоровы. У нас есть все.
На этих «Дожинках» главу государства встречали и провожали, как и на всех последующих. Эти эмоции лучше всяких слов. Слова уже сказаны. Впереди – дела.
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