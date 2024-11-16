«Этот клочок земли вас всегда будет спасать» – Президент ориентирует покупать дома в глубинке

«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, что бы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие, многие уже хотят иметь свой дом в деревне. Городской житель, уехавший, он хочет вернуться на свой кусок земли, 40-50 соток, а может и больше. В неперспективных деревнях, в агрогородках таких земель хватает. Дай бог, чтобы их разработали и привели в порядок.

И в то же время у нас в республике много пустующих домов. В реестре еще 22 тысячи предложений. Активно продолжайте данную работу без волокиты и бюрократизма. В мою молодость люди стремились лишнюю сотку земли иметь. К 40 соткам, к 50 где-то что-то добавить. Сегодня уже даже в городках 6-10 соток.

И то хороший хозяин. Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы. Ну, посадите яблони. Ну, что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить за 40 рублей, купить 40 соток и старый этот дом. Не нравится – сноси. Нравится – отремонтируй. Пусть будет. Ухаживай за этими 40 сотками. Кто его знает, как жизнь сложится? Мы же белорусы. Все может быть, и этот клочок земли вас всегда будет спасать.