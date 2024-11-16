В Минске прошло республиканское офицерское собрание руководителей системы МЧС

Независимая и экономически сильная Беларусь Западу не нужна. А риторика отдельных зарубежных политиков лишь подтверждает – нашу суверенную страну в покое не оставят. Такова тональность сегодняшней встречи главы Палаты представителей Игоря Сергеенко с руководителями системы МЧС всех уровней. Офицерское собрание прошло в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппоненты стремятся сделать Беларусь заложницей чужих геополитических интересов, как это стало с Украиной. Их цель – призвать на нашу территорию так называемых «миротворцев НАТО» и продолжить войну с Россией уже с нового направления. Очевидно, что раскачивать ситуацию будут и в период электоральной кампании, как это было уже не единожды. Выборы Президента, безусловно, станут серьезным экзаменом для всех государственных структур, в том числе МЧС.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Подразделения МЧС проводят свою работу не только по предназначению, но и речь шла о том, как офицерские собрания разных коллективов организуют работу по поддержанию здоровой морально-психологической обстановки, по поддержке своих коллег, проведению различного рода патриотических акций. И здесь МЧС является примером для многих.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Делаем очень серьезные выводы. Делаем выводы на основе нашей личной практики руководства коллективами. И основная цель проведения подобных мероприятий – это не с точки зрения служебного какого-то совещания руководителям поставить задачи и требовать их исполнения, а именно внутренняя нравственная составляющая.

Республиканское офицерское собрание приурочили к 30-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям. Участие в нем приняли более 250 офицеров со всех уголков страны. Делегаты подготовили обращение к главе государства, в котором заявили о поддержке проводимой Александром Лукашенко внутренней и внешней политики.