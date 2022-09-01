«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию

Новости Беларуси. В Гродно создали первую и единственную в стране учебную телестудию с профессиональным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в материале нашего корреспондента Галины Буро.

Доброе утро! 40-я школа поздравляет вас всех с Днем знаний! С таких слов в гродненской школе № 40 стартовало не только сентябрьское утро, но и первый эфир в учебном медиацентре. 11-классница Виктория Ланкевич впервые в жизни в телестудии берет интервью у почетных гостей. Хоть и волновалась, вида не подала – уверена, такой опыт пригодится ей в будущем.

Виктория Ланкевич, ученица средней школы № 40 Гродно:

Скорее всего, пойду на маркетинг, с телевидением и вообще в этой сфере, это, в принципе, пересекается. В стране это первая школьная телестудия с профессиональным оборудованием.

Галина Буро, корреспондент:

Пульт управления, камеры, штативы, микрофоны – это настоящее оборудование, которое используется на телестудиях для записи программ и выдачи прямых эфиров. Потому теперь попасть в телевизор можно даже со школьной скамьи.

Дорогостоящую технику школе подарил городской телеканал, поскольку перешел на современный формат HD. А оборудование с более низкой четкостью видео как раз подойдет для учебных целей. Телевизионщики намерены совместно со школьниками делать для своего эфира молодежную программу.