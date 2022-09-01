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«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию

01 сентября 2022 19:53
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Новости Беларуси. В Гродно создали первую и единственную в стране учебную телестудию с профессиональным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в материале нашего корреспондента Галины Буро.

«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию-1

Доброе утро! 40-я школа поздравляет вас всех с Днем знаний!

С таких слов в гродненской школе № 40 стартовало не только сентябрьское утро, но и первый эфир в учебном медиацентре. 11-классница Виктория Ланкевич впервые в жизни в телестудии берет интервью у почетных гостей. Хоть и волновалась, вида не подала – уверена, такой опыт пригодится ей в будущем.

«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию-4

Виктория Ланкевич, ученица средней школы № 40 Гродно:
Скорее всего, пойду на маркетинг, с телевидением и вообще в этой сфере, это, в принципе, пересекается.

В стране это первая школьная телестудия с профессиональным оборудованием.

«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию-7

Галина Буро, корреспондент:
Пульт управления, камеры, штативы, микрофоны – это настоящее оборудование, которое используется на телестудиях для записи программ и выдачи прямых эфиров. Потому теперь попасть в телевизор можно даже со школьной скамьи.

«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию-10

Дорогостоящую технику школе подарил городской телеканал, поскольку перешел на современный формат HD. А оборудование с более низкой четкостью видео как раз подойдет для учебных целей. Телевизионщики намерены совместно со школьниками делать для своего эфира молодежную программу.

«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию-13

Александр Рымко, директор средней школы № 40 Гродно:
У нас очень много задумок. Будем снимать здесь и новости школы, и передачи, куда будут приглашаться не только наши учащиеся, но и учителя, родители, высокие гости.

«Пульт управления, камеры, штативы». В Гродно создали первую в стране учебную телестудию-16

Сергей Мазайло, директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс»:
Мы сделали такой тройной проект: телеканал «Гродно Плюс», школа № 40, где сейчас открылась телестудия, и кафедра журналистики, которая будет здесь проводить занятия со школьниками. И уже со школы заманивать к себе, в хорошем смысле, абитуриентов.

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# Школы в Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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