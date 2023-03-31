Лукашенко: западная мода на чайлдфри, популяризация идеи семейной бездетной пары должна пресекаться

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Картина наших городов, как и толщина кошельков, зависит от работы экономики, от того, как мы с вами стараемся на своих рабочих местах. Санкции не разрушили нашу промышленность, лишь укрепили ее иммунитет. Лукашенко: «Мы создали государство без олигархов». Подробнее здесь.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО МТЗ:

Если рассматривать прошлый год, то 2022 год, как бы тяжело ни было, мы сработали с плюсом, плюс 2 000, и вышли на рубеж примерно 50 тысяч тракторов по году. Что касается сегодняшней ситуации, безусловно, те задачи, которые нам Президент всегда ставил, – это экономика (превыше всего), технологическая безопасность. То, что мы сегодня делаем, мы должны дальше осваивать новые виды продукции, быть конкурентноспособными. Мы расширяем свое присутствие и будем дальше расширять, но мы должны быть все вместе, весь промышленный комплекс страны и не только. И тогда у нас будет успех. Евгений Пустовой:

Сегодня из уст Президента звучит новый посыл белорусскому обществу – импортозамещение. Только уже от чуждых культурных кодов. Беларусь должна стать многодетной и остаться традиционной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть еще над чем работать в этом направлении. Но давайте будем честными, государство не должно «покупать» детей у родителей. Оно может помочь воспитать будущих граждан, обезопасить их, обеспечить социальные гарантии и возможности для развития. Вопросы демографической безопасности – тема не только экономических мер, есть факторы, которые нивелируют все усилия государства по созданию благоприятных условий для роста населения. И эти факторы должны быть в поле зрения информационной политики, сфер культуры, образования, здравоохранения. Первое – западная мода на чайлдфри, любая популяризация идеи семейной бездетной пары на нашем информационном, культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния – не что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство. Никак не меньше. Такая идеология должна быть вне закона.

Второе – мы вырастили детей, которые ни в чем не нуждались, и теперь они хотят как можно дольше пожить для себя, откладывая рождение ребенка. Не все, но тенденция есть, она опасная. Парадигму такого мышления надо менять. Есть вещи, которые молодые люди просто не могут понять в силу своего возраста, но мы, старшее поколение, можем вовремя и должны вовремя объяснить, что жизненный успех и опыт бессмысленны, когда их некому передать, что нажитые богатства не заменят счастья видеть, как продолжается твой род.

Евгений Пустовой:

Честный геополитический расклад: сначала духовные, а потом материальные посылы белорусскому обществу, даже проблемы, которые обсуждают на кухне. Президент обратился к белорусскому народу, но за этим Посланием наблюдал весь мир. Мерч Первого и даже вирусные шутки от Лукашенко. Посылы даны. Теперь самая активная часть Беларуси возвращается на места выполнять их в жизнь. Главный посыл от Президента – я обещал, я сделал. Как бы ни старались беглые предатели белорусского народа, как ни призывали игнорировать Послание нашего Президента – просмотры идут на рекорд, причем в разных странах. А у белорусов под мирным небом лишь одного желание – спеть с Президентом.