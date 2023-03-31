Растут в тепличных условиях. Почему стерильность дома делает детей болезненными?

Элементарными правилами гигиены пренебрегать не стоит. Хотя, согласитесь: в нашем детстве мы о них помнили не всегда, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Александр Абдурахманов, доцент кафедры криминалистики юридического факультета БГУ, многодетный отец:

Определенная часть жизни прошла в Советском Союзе, поэтому отношение у меня относительно спокойное к вирусам и бактериям, поскольку я прекрасно помню свое детство, эти сорванные, подобранные яблоки с земли, вытертые о рубашку. Воду из-под крана, из уличной колонки, все обходилось благополучно. С другой стороны, в силу того, что я работаю с достаточно большими коллективами, часть детей ходит в детский садик, часть – в школу, поэтому избежать проблемы вирусов и бактерий невозможно. Но тогда возникает закономерный вопрос: почему к одним простуда цепляется круглогодично, причем с осложнениями, а другие даже коронавирус переносят бессимптомно?

Юрий Царев, телеведущий:

Есть люди, которые легко переносят простудные заболевания, вирусные инфекции. Есть люди, у которых вирусные инфекции вызывают осложнения. Я тот самый случай, когда вирусные инфекции часто заканчивались бактериальными осложнениями, в частности пневмонией. Потому что основная задача любого вируса – это сломать иммунный щит, когда у организма истощается клеточный иммунитет, в ход тогда вступают бактерии. Все болезни от нервов, гласит старая поговорка. Психологи уточняют – причиной всему стресс. Даже банальную простуду могут вызвать тревога, страх, недостаток внимания. Слег с гриппом уставший и недолюбленный человек – и получил недостающую порцию отдыха и заботы. Боится ребенок идти в школу – и вот уже на помощь спешат температура и ангина. Конечно, психосоматику никто не отменял. Но медики уверены: все проблемы со здоровьем от вирусов.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Вероятность развития заболевания зависит от двух факторов, не только от возбудителя и его патогенных свойств, но и от состояния нашего организма. То есть насколько мы готовы к его встрече, насколько мы можем справиться с этой встречей. С возбудителями встречаемся и не замечаем, они проходят бессимптомно, поскольку они встречаются с клетками нашей иммунной системы, которая активно включается в противостояние с ними. Но когда иммунная система не справляется, тогда мы и получаем развитие заболевания. Чтобы не стать мишенью для инфекции, необходимо позаботиться о профилактике. Кроме правильного питания и умеренных физических нагрузок, не лишним будет навести порядок в душе и освободиться от накопившихся подавленных эмоций. Дело в том, что человек, который постоянно тревожится, получает мощный удар по организму. Среди эмоциональных причин респираторных инфекций психологи называют также потерю радости жизни, нелюбовь к себе, заниженную самооценку и даже страх перед будущим. Юрий Царев:

В отличие от бактерий, которые являются живым организмом, наука не пришла к единому выводу, является ли вирус живой или мертвой субстанцией. Это удивительное создание природы, но до сих пор нет окончательного решения. Поэтому скорее всего человеку не нужно думать об опасности тех или иных вирусов, потому что так или иначе они будут появляться или мутировать в течение нашей эволюции.

Но давайте вернемся к истокам. В первые несколько месяцев жизни малыш очень уязвим перед окружающей средой, его организм только начинает приспосабливаться к новым условиям. Поэтому родители стараются создать безопасную среду для ребенка, избавив его от различных угроз: видимых и невидимых. И первое, что начинают делать взрослые, – это создавать стерильные условия. Мытье полов с хлоркой, стирка при температуре 90 градусов, глажка, кипячение сосок, игрушек, бутылочек. Считается, что так проявляются забота и любовь. Но так ли это? Александр Абдурахманов:

К сожалению, наше время является временем, когда мы пытаемся создать ребенку стерильную среду. И это сильно бьет по иммунитету, потому что в целом ряде стран, я сам вырос в Туркменистане, там тоже не очень хорошая обстановка с вирусами, бактериями, именно в силу южного расположения. Заметьте, что дети в Афганистане, Индии живут в ужасных условиях с точки зрения гигиены, но у них прекрасный иммунитет.

Совершенно верно! Специалисты уверяют: при недостаточном контакте с антигенами в детском возрасте может случиться активация иммунитета даже на безопасные вещи. Другими словами, боялись простуд – получите аллергию. Поэтому, чтобы укрепить иммунную систему, организму ребенка нужно дать возможность встретиться с достаточным количеством возбудителей. Благодаря этому произойдет выработка адекватного иммунного ответа и в будущем появится реальная защита от инфекций. Александр Абдурахманов:

Создавать для детей стерильные условия жизни – это примерно то же самое, что готовить любого специалиста исключительно в области теории. То есть сталкиваясь с практикой, реальной действительностью, наши познания и наш незакаленный иммунитет разбиваются о то окружение, которое будет существовать в реальности. Я считаю, что зацикливаться на постоянном протирании рук, немедленно пичкать ребенка антибиотиками не стоит. Наш домашний рецепт заключается в том, чтобы создать детям иммунитет, который в дальнейшем помог бы им самостоятельно справляться с болезнями. Но сказать просто. А как это сделать? Белорусская семья нашла ответ и на этот вопрос: относительно небольшие классы в школе, регулярные прогулки независимо от погоды за окном и сбалансированное питание.

Мария Абдурахманова, многодетная мама:

Профилактика – это свежий воздух, прогулки, питьевой режим, рыбий жир, поливитамины, но не сильно увлекаемся, потому что основные витамины дети должны получать из пищи – это овощи и фрукты круглый год. Так, в ежедневном меню большой семьи – супы и салаты из свежих овощей, сезонные фрукты и хрустящие хлебцы. А вот выпечка в доме Абдурахмановых не приветствуется: от нее минимум пользы и куда больше вреда. Юрий Царев:

Нам нужно, чтобы наш иммунитет был на должном уровне, это означает правильное питание в первую очередь, потому что мы то, что мы едим. Наша пища должна быть богата клетчаткой, минералами. Человек не должен переедать, у нас должен быть легкий дефицит калорий. Кроме общеобразовательной, ребята посещают музыкальную и художественную школы. Кино, театр, развлекательные центры. В многодетной семье нет запретов на многодетную жизнь и увлекательные путешествия. «Наша страна об этой проблеме не забывала ни на один день». Как белорусские медики помогают людям с ВИЧ – подробности здесь. Александр Абдурахманов:

Мы стараемся сочетать те прелести жизни, которые существуют в жизни за городом. В то же время с теми достижениями культуры белорусской и мировой, которые есть возможности увидеть в Минске, других культурных центрах (Гродно, Гомель). Мария Абдурахманова:

В Минске не могу сказать, что сильно боимся ездить, потому что вирусно, если подхватим так подхватим, какое-то время у нас займет выздоровление. Ну а «если что», то в семье есть свой врач! Александр Абдурахманов – младший из всех медицинских направлений выбрал, пожалуй, самое сложное – онкологию.

Александр Абдурахманов, врач-онколог УЗ «26-я городская поликлиника г. Минска»:

Наверное, к 14 годам я понял, что хочу быть врачом. Изначально это было с уклоном исключительно в хирургию, уже потом, в более зрелом возрасте, в процессе обучения, того как я узнавал это ближе, больше, выбор стал потихоньку расширяться в плане специальности внутри медицины. Постепенно пришел к тому, что на данный момент работаю в онкологии. Мне нравится, это был осознанный выбор. Поделился молодой специалист и наблюдениями по поводу причин возникновения серьезного заболевания. Александр Абдурахманов:

В целом и в моей практике мы работаем с теми же вирусами, но с небольшим уклоном в силу онкологии, но мы работаем, потому что есть ряд вирусов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Есть отдельная целая теория – вирусное генетическое развитие опухолей, то есть это все есть в наших реалиях. Какая теория ни была бы вам ближе, есть факты, которые трудно оспорить. Много лет назад Всемирная организация здравоохранения вывела так называемую формулу здоровья. И 55 % в ней отведено образу жизни.