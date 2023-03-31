«Основная задача вирусов – это сломать иммунный щит». Что нужно делать, чтобы болеть редко?

Как гласит китайская мудрость: если заболел – смени питание, если не помогает – смени образ жизни! Если и это не поможет – иди к врачу. Но чего точно не стоит делать – спешить больным на работу, потому что вас «некем заменить», рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Юрий Царев, телеведущий:

Ни в коем случае не нужно идти на работу с температурой, перехаживать болезнь. Сейчас вирусы настолько злые, что можно заразить еще и коллег. Создать проблему и себе самому. Основная задача вирусов – это сломать иммунный щит. Заработать можно себе серьезные осложнения, при коронавирусе миокардиты. Так что позаботьтесь в первую очередь о себе. Здоровым вы принесете гораздо больше пользы – и своей семье, и любимой работе. Другой вопрос: возможно ли себя оградить от различных инфекций, скажем, выбрав жизнь в глубинке, в полной самоизоляции?

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

История показывает, что люди, которые уходили в отшельничество, семьями жили долго в тайге, наверное, меньше встречались с возбудителями, которые циркулируют в человеческой популяции. Но потом, когда эти люди были открыты к общению с внешним миром, для них были неблагоприятные последствия, все-таки их иммунитет был не натренирован, он не встречался с этими возбудителями. Для них это могло быть печально.

Поэтому если вирусов и бактерий не избежать, то, может, попробовать найти с ними общий язык? Сделать их своими союзниками, а не заклятыми врагами? И кто знает, как тогда изменится земной эпикриз. Растут в тепличных условиях. Почему стерильность дома делает детей болезненными – подробности здесь. Юрий Царев:

Люди стали такими сейчас благодаря вирусам. Были найдены соответствующие изменения в цепочках ДНК, вирус оставляет за собой след, которые говорят о том, что мы прошли большое количество вирусов. Возможно, мы просто являемся мутацией той самой человекообразной обезьяны благодаря вирусам. Но та теория пока что не нашла подтверждения. Нужно бояться другого. Нужно бояться падения собственного иммунитета.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Взятие под контроль – это сложно, потому что микроорганизмы подстраиваются, вырабатывают такие меры, с которыми они могут жить. И в некоторых вопросах, когда мы на них сильно давим, они пытаются нас немного прижать и показать, что они имеют место быть, чтобы мы о них не забывали.