«Не все прибегают к лечению травами». Когда гомеопатия может помочь справиться с недугом?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я озвучу мнение многих, почему, может быть, не так распространена гомеопатия и не все прибегают к лечению травами. Я однажды купила гомеопатические капли для носа, чтобы снять заложенность. Я хочу сказать, мне не помогло, а аэрозоль медикаментозный моментально сужает сосуды, и заложенность носа проходит. Я к чему? К тому, что гомеопатия – это все-таки долго, не так быстро, как традиционная медицина. Здесь важна вера в то, что ты выпьешь травушку-муравушку и тебе полегчает.
Ирина Сущевич, врач-гомеопат:
Нет, я вспоминанию случай: ко мне приехал пациент с периферии, из района – директор крупного предприятия. У него ринит был многолетний, текло из носа так, что он зашел в кабинет с двумя турундами.
Наталья Надольская:
Я думала с соплей, торчащей из носа.
Ирина Сущевич:
Нет, две турунды – заткнул нос, потому что там лилось. Он говорит: «Я использую полотенце». Просто он пришел с раздражением, говорит: «Я в это не верю, но мне уже больше некуда сходить». Через месяц он приехал и сказал: «Спасибо большое, у меня все прошло». Нужен индивидуальный подход. Почему вам не помогло? Вы, возможно, купили какой-то комплекс расхожий. Когда индивидуально подбирается лекарство – это немного другое. Порой действие лекарств наступает спустя время. Пациентам кажется, что оно само по себе прошло. Прошло бы, если бы они бросили, но когда бросают некоторые, оно возвращается.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Температура 37 и выше. Можно ли ходить в баню при простуде?
Косметика из Вьетнама. Насколько эффективен муцин улитки для бьюти-процедур?
Почему после бани могут выпадать волосы? Ответил врач