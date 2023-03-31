«Не все прибегают к лечению травами». Когда гомеопатия может помочь справиться с недугом?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я озвучу мнение многих, почему, может быть, не так распространена гомеопатия и не все прибегают к лечению травами. Я однажды купила гомеопатические капли для носа, чтобы снять заложенность. Я хочу сказать, мне не помогло, а аэрозоль медикаментозный моментально сужает сосуды, и заложенность носа проходит. Я к чему? К тому, что гомеопатия – это все-таки долго, не так быстро, как традиционная медицина. Здесь важна вера в то, что ты выпьешь травушку-муравушку и тебе полегчает.