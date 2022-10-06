Лукашенко: «Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3 %»

Новости Беларуси. Обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 % – и жестко разобраться со спекулянтами. Такие задачи Президент Беларуси 6 октября поставил перед экономическим блоком правительства во время большого совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания в том числе вопросы проблемного характера. Известно, что накануне Александр Лукашенко изменил формат мероприятия и состав его участников. В их числе руководители обеих палат парламента, губернаторы, представители Нацстата, профсоюзов и Комитета госконтроля. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране. За 8 месяцев нынешнего года инфляция составила 13,8 %, по итогам года правительство прогнозирует, что показатель достигнет 19 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За 8 месяцев текущего года инфляция составила свыше 13 %. Почти 14 %. В целом, как мне докладывают, за год правительство планирует иметь 19 %. То есть за оставшийся период времени вы хотите еще больше повысить цены. Я правильно выразился? На такие высокие значения инфляции Совмин и Нацбанк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Я имею в виду, 13-14 % – это уже никуда не годится. И те, кто должен сдерживать инфляцию, должны были отреагировать. Посмотрим, как реагируют.

Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий. Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3 %. Реальные доходы населения, забота о народе – это чья, кроме Президента, прежде всего, забота? Ваша, Наталья Ивановна вместе с Палатой представителей. Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации. Как объективных, так и субъективных. И принять окончательное решение. Ожидаю от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста. Задача – вернуться к следующему году на уровень инфляции 7-8 %.