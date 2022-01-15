Гладкая об обстановке в Алматы во время протестов: «Везде были разбиты стёкла квартир, витрин магазинов»

Уроки Казахстана. Что за новая технология цветных революций была использована в этой стране? Как можно проспать вооруженный мятеж, погромы и уничтожение собственной страны и почему то, что сделало ОДКБ, повернет всю мировую политику в другое русло? В программе Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Первый урок Казахстана. Бесчинства начались после того, как правоохранители не стали подавлять мятеж. Приказа не было. Ребята стояли без оружия, когда их избивали цепями, забрасывали камнями, срывали погоны и ставили на колени. Санкций, что ли, боялись? Результат секундной нерешительности – катастрофа.