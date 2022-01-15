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Гладкая об обстановке в Алматы во время протестов: «Везде были разбиты стёкла квартир, витрин магазинов»

15 января 2022 16:07
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Уроки Казахстана. Что за новая технология цветных революций была использована в этой стране? Как можно проспать вооруженный мятеж, погромы и уничтожение собственной страны и почему то, что сделало ОДКБ, повернет всю мировую политику в другое русло?  

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».  

Гладкая об обстановке в Алматы во время протестов: «Везде были разбиты стёкла квартир, витрин магазинов»-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Первый урок Казахстана. Бесчинства начались после того, как правоохранители не стали подавлять мятеж. Приказа не было. Ребята стояли без оружия, когда их избивали цепями, забрасывали камнями, срывали погоны и ставили на колени. Санкций, что ли, боялись? Результат секундной нерешительности – катастрофа.  

Гладкая об обстановке в Алматы во время протестов: «Везде были разбиты стёкла квартир, витрин магазинов»-4

Людмила Гладкая, журналист:  
Когда мы работали в городе Алматы, то не было ни одного, наверное, здания, которое не привлекло бы внимание тем, что были бы целые стекла. Везде были разбиты стекла квартир, витрин магазинов, кафетериев. Выдраны с корнями камеры видеонаблюдения, обожженные какие-то стены.  

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Людмила Гладкая # Фотофакт

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