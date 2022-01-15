«Мне вообще всегда нравилось общаться с людьми». Молодой и талантливый преподаватель БГУ рассказал о работе и студентах

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с магистрантом, преподавателем Белорусского государственного университета Максимом Тютеньковым. Максим, расскажите, почему журфак?

Максим Тютеньков, преподаватель БГУ, активист БРСМ:

Мне вообще всегда нравилось общаться с людьми. В 9 классе я решил для себя, что хочу быть журналистом. Я смотрел телевизор и говорил себе: я хочу быть таким же, как они. И в 11 классе я решил окончательно, что журфак – это мое. Я сотрудничал с редакциями, активно публиковался. Как сейчас помню, что у меня было достаточно большое портфолио – 50 публикаций. Будучи еще школьником подготовить – это большой труд. Стюша Тайм:

Я знаю, что вы еще и преподаватель. Максим Тютеньков:

Я предлагаю тогда зайти в аудиторию, мы пообщаемся об этом подробно.

Стюша Тайм:

А что вы преподаете? Максим Тютеньков:

В этом году я защитил со своим научным руководителем дипломную работу, где мы анализировали белорусскую блогосферу, белорусских блогеров. Стюша Тайм:

Надеюсь, меня уже проанализировали? Максим Тютеньков:

Это на перспективу. Я уверен, что мы со студентами в следующем семестре обязательно проанализируем ваш канал. Стюша Тайм:

Здорово, спасибо большое.

Максим Тютеньков:

На протяжении последних 2-3 лет белорусская блогосфера развивается. Это очень радует, когда студенты смотрят наших белорусских блогеров. Каждый день на занятиях я узнаю о новых YouTube-каналах или TikTok-аккаунтах именно от студентов. Происходит взаимный обмен информацией. Стюша Тайм:

Дорогие блогеры, нашла человека, который проанализирует любой ваш контент. Максим Тютеньков:

Мы обязательно это со студентами проанализируем. Стюша Тайм:

Максим, вы много времени проводите со студентами, общаетесь с нашей белорусской молодежью. Как наши ребята сейчас? Активно участвуют в жизни страны, интересуются?

Максим Тютеньков:

Молодежь активная, безусловно. Активны в соцсетях. Они публикуют ролики, выкладывают контент, который будет интересен сверстникам. Сейчас такая платформа, как виртуальная реальность, для студентов как никогда актуальна. Но студенты не забывают принимать участие и в реальной жизни, мероприятиях. Есть замечательная организация – БРСМ, которая дала мне старт и путевку в жизнь. Благодаря этой организации я раскрыл себя и свои способности. Всегда хотел себя попробовать в роли ведущего. Пожалуйста – эта организация мне предоставила эту возможность. Городской тур «Королевы студенчества» – большая сцена, большая аудитория и я в роли ведущего. У меня еще был соведущий, который меня всегда поддерживал. Я был модератором. Мне всегда было интересно побыть по ту сторону: не только как участник диалоговой площадки, но и пообщаться с участником. Пожалуйста – эта организация (БРСМ) мне предоставила такую возможность, я благодарен.

Стюша Тайм:

Как ребятам там оказаться, как им начать проявлять себя, инициативы свои? Максим Тютеньков:

Членом любой организации нужно становиться по зову сердца. Не потому, что в эту организацию пошел твой сосед по парте или твой друг. Нет, такого не должно быть. Я должен чувствовать, что я хочу быть причастен к этой организации, будь то БРСМ или другое какое-то общественное объединение. Как себя проявлять? Нужно себя пробовать. Нельзя бояться. Для этого и созданы такие молодежные объединения, которые помогут тебя раскрепостить. Недавно БРСМ дал старт серии открытых диалогов Основного закона – Конституции Республики Беларусь. Там на одном уровне со взрослыми людьми, с опытными людьми, депутатами принимает участие молодежь. Нет такого, что вы маленькие и у вас не еще опыта. Нет, молодежь слышат. Молодежь – это связующее звено между старшим поколением. Возможно, в каких-то моментах старшее поколение чего-то не видит. Я думаю, что молодежь – это те люди, которые могут подсказать, как они видят. Все-таки от нас, подрастающего поколения, зависит то будущее страны, которое будет через пять лет, возможно, каким оно будет завтра.