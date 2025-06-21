Более 440 человек сдали ЦТ и ЦЭ во второй резервный день

В стране продолжается вступительная кампания. 21 июня – второй резервный день для сдачи централизованных тестирования и экзамена. Испытания по профильным предметам прошли более 440 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это выпускники школ и колледжей, которые не смогли явиться в основные дни из-за болезни, спортивных соревнований и по другим уважительным причинам. ЦЭ и ЦТ сдавали в шести пунктах по всей Беларуси. Самыми популярными предметами стали обществоведение, математика и физика.

Арсений Ливанцов: Сдал биологию 21 числа, поскольку присутствовал на соревнованиях международных. Поэтому мне дали отсрочку и перенесли мой экзамен. Готовился, наверное, все классы, что я учусь в школе. Поступаю в БГУФК по специальности тренера.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Мы понимаем, что если ребенок не сдал централизованный экзамен, то он не получит на руки аттестат. Не получит на руки аттестат, понятное дело, о дальнейшем обучении уже не идет речь. Поэтому мы стараемся сделать максимально комфортные условия, чтобы дети действительно смогли сдать все экзамены в срок и продолжить свое обучение.

Следующий резервный день для сдачи ЦТ и ЦЭ – 23 июня; выпускники пройдут испытания по государственным языкам. Уже с 1 июля тем, кто прошел испытания, начнут выдавать сертификаты. Ребятам, которые по уважительным причинам не явились в резервные дни или были удалены из аудиторий за нарушения, предоставят еще одну возможность пройти контроль знаний – 18 и 20 августа. Однако поступить в вузы в 2025 году у них не получится.