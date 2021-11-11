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Минобороны Беларуси: «Действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договорённостей»

11 ноября 2021 13:19
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Новости Беларуси. Минобороны фиксирует неадекватную реакцию Польши по решению ситуации с беженцами на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наблюдается беспрецедентное наращивание силовой составляющей у наших рубежей. О готовности действовать в любых условиях при любой обстановке 11 ноября заявили в главном оборонном ведомстве Беларуси.

Минобороны Беларуси: «Действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договорённостей»-1

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:
Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Причем действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договоренностей. Учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес Вооруженных Сил и Республики Беларусь в целом, мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования.

Минобороны Беларуси: «Действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договорённостей»-4

Действуют наши военные совместно с Россией. На регулярной основе осуществляются полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил России в нашем воздушном пространстве. Теперь два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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