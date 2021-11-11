Минобороны Беларуси: «Действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договорённостей»

Новости Беларуси. Минобороны фиксирует неадекватную реакцию Польши по решению ситуации с беженцами на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наблюдается беспрецедентное наращивание силовой составляющей у наших рубежей. О готовности действовать в любых условиях при любой обстановке 11 ноября заявили в главном оборонном ведомстве Беларуси.

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси:

Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Причем действия польских военных идут вразрез всех международных и двусторонних договоренностей. Учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес Вооруженных Сил и Республики Беларусь в целом, мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования.