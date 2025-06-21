В Казани прошёл Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию. Пообщались с победителем

В Казани прошел Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе». И сегодня у нас в гостях победитель соревнований, обладатель четырех медалей Матвей Лазакович и его мама Полина Петровна.

Алеся Алехнович, СТВ:

Поздравляем вас от души с такими великолепными победами. Целых четыре медали. Скорее про них рассказывайте.

Матвей Лазакович, победитель Всероссийского турнира Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе»:

Спасибо за поздравление. У меня целых четыре медали, две за первое место и две за третье место.

Алеся Алехнович:

Как проходят тренировки? Чтобы таких результатов достигать, как надо тренироваться?

Полина Лазакович:

Тренируемся мы круглый год, потому что в нашем календаре соревнований не только Казань. И Уфа, и Москва. Мы стараемся посещать все соревнования. Поэтому тренировки 6 раз в неделю обязательно. Конечно, режим дня соблюдаем, питание контролируем. На тренировках всегда отрабатываются старт, финиш, техника плавания, потому что на таких крупных турнирах всегда очень много дисквалификаций. Обидно проделать путь в 2000 километров и быть дисквалифицированным. Поэтому мы все это оттачиваем очень хорошо, чтобы приехать домой не пустые, а с медалями.

Александр Стасевич, СТВ:

Что для вас значат эти четыре медали?

Полина Лазакович:

Значит, что мы на правильном пути, на правильной дорожке. Медаль – это же не только показатель его спортивного достижения. Медаль – это отражение его внутренней силы, его борьбы, целеустремленности. Ну а мы как родители стараемся поддерживать во всем.