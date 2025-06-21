В Казани прошёл Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию. Пообщались с победителем

В Казани прошел Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе». И сегодня у нас в гостях победитель соревнований, обладатель четырех медалей Матвей Лазакович и его мама Полина Петровна.
В Казани прошел Всероссийский турнир Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе». И сегодня у нас в гостях победитель соревнований, обладатель четырех медалей Матвей Лазакович и его мама Полина Петровна.
Алеся Алехнович, СТВ:
Поздравляем вас от души с такими великолепными победами. Целых четыре медали. Скорее про них рассказывайте.
Матвей Лазакович, победитель Всероссийского турнира Специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе»:
Спасибо за поздравление. У меня целых четыре медали, две за первое место и две за третье место.
Алеся Алехнович:
Как проходят тренировки? Чтобы таких результатов достигать, как надо тренироваться?
Полина Лазакович:
Тренируемся мы круглый год, потому что в нашем календаре соревнований не только Казань. И Уфа, и Москва. Мы стараемся посещать все соревнования. Поэтому тренировки 6 раз в неделю обязательно. Конечно, режим дня соблюдаем, питание контролируем. На тренировках всегда отрабатываются старт, финиш, техника плавания, потому что на таких крупных турнирах всегда очень много дисквалификаций. Обидно проделать путь в 2000 километров и быть дисквалифицированным. Поэтому мы все это оттачиваем очень хорошо, чтобы приехать домой не пустые, а с медалями.
Александр Стасевич, СТВ:
Что для вас значат эти четыре медали?
Полина Лазакович:
Значит, что мы на правильном пути, на правильной дорожке. Медаль – это же не только показатель его спортивного достижения. Медаль – это отражение его внутренней силы, его борьбы, целеустремленности. Ну а мы как родители стараемся поддерживать во всем.
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