«Советским пограничникам посвящается…» – у Северных ворот Брестской крепости появилась масштабная скульптурная композиция. Установить здесь памятный знак в ходе двусторонней встречи в мае 2025 года Александру Лукашенко предложил министр обороны России. Глава государства поддержал инициативу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно стражи границ первыми встретили шквал фашистских снарядов и бомбежек 22 июня 41-го. Бойцы 9-й пограничной заставы под руководством лейтенанта Кижеватова оставили легендарную надпись на стенах одного из казематов цитадели: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!». В год 80-летия Великой Победы скульптурная композиция отражает исход войны. Четыре пограничника устанавливают пограничный столб – символ освобождения Беларуси от захватчиков в июле 1944 года, восстановления государственной границы СССР и победоносного окончания операции «Багратион». Работы над памятником, отлитым в бронзе, велись на протяжении пяти месяцев в Москве. Образ пограничников монумента – собирательный из архивных фотографий и кадров кинохроники того времени.

Алексей Чебаненко, скульптор (Россия): Всегда это очень сложная многосоставная работа, которая включает в себя огромное количество перерываний архивной документации, реконструкторов, работы с реконструкторами. Образы, естественно, они собирательные. Нам важно было передать состояние людей той эпохи, и, как нам показалось, это получилось.

Сергей Савчук, командир Брестской пограничной группы:

Белорусский пограничный округ в ночь с 21 на 22 июня 1941 года насчитывал порядка 19 400 военнослужащих-пограничников. Порядка 17 000 из них погибли в первые дни войны. Безусловно, для каждого пограничника это не только день начала Великой Отечественной войны, это точка отсчета подвига пограничников, которые заложили основу для будущей Победы.

Также в Бресте на гарнизонном кладбище на аллее памяти открыли мемориальные доски в память о воинах-уроженцах города, Казахстана, Москвы, Пензенской области и Удмуртии, которые отдали жизнь за мир и свободу.