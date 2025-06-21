Здесь собрались лучшие из лучших – чем запомнился «Самый лучший выпускной»?

Путешествие по эпохам, грандиозное свето-музыкальное шоу и главный символ исполнения желаний – корабль под алыми парусами. На берегу Свислочи минувшей ночью прошел масштабный республиканский праздник – «Самый лучший выпускной». Это красивый способ наградить вчерашних студентов за годы труда и упорства в освоении профессии и подарить им незабываемые эмоции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались лучшие из лучших – на праздник пригласили около двух тысяч выпускников вузов от Минска, еще порядка тысячи юношей и девушек, отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, приехали в столицу со всех регионов. Молодые, с горящими глазами и искренним желанием делать этот мир и нашу страну лучше, достигая высот в приобретенной профессии.

Мария Шутило, выпускница Белорусского государственного экономического университета:

Я очень вообще благодарна своему университету за ту базу знаний, которую он дал. Благодаря этому я уже, получается, с четвертого курса работаю в Академии управления при Президенте. Нашла просто замечательную работу с прекрасными коллегами. Я знаю, что я однозначно останусь в Республике Беларусь. На мой взгляд, здесь предоставлены максимальные возможности для молодых людей, особенно с высшим образованием.

Ксения Шешко, выпускница Белорусского государственного экономического университета:

Праздник великолепный. Мне все очень нравится. Конечно, погода немножко подвела, но для нас, выпускников, это не проблема. У нас все равно радостное событие. Конечно, я собираюсь оставаться в Беларуси, работать тут, делать ее более прекрасной, нашу страну, вкладываться в ее экономику.

Дипломы, можно сказать, у молодых людей уже на руках. Новоиспеченные врачи, юристы, инженеры, экономисты и артисты – все они успешно взяли первую высоту, закончив вузы. А впереди у них – новые, уже карьерные вершины. Эмоции в такой момент переполняют.

Алина Батенкова, выпускница Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Меня пригласили на данный выпускной, потому что я являюсь активисткой своего университета, являюсь руководителем службы в университете. За разные заслуги университета. Я, в принципе, везде и всегда. Это стимул, чтобы будущие студенты являлись активистами, развивали свою страну и были, в принципе, будущим своей страны.