Лукашенко: я сторонник церковного образования, оно очень сильное

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие. В стране воссоздан совет по нравственности. Священники идут в больницы и тюрьмы. Но лучше, когда к Богу и правильным ориентирам люди начинают приходить еще со школы или университета. Глава государства, обращаясь к иерархам, снова повторил важную мысль: за формализмом надо не потерять человека.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация непростая. Нам с людьми надо разговаривать и доводить им все это. И мало того, и в душу заглянуть. А кроме церкви тут сложно кому-то будет сделать. Церковь двусоставная. С одной стороны, это сакральный разговор человека с Богом, с другой – это общественный институт с иерархией и человеческими потребностями. К ним тоже власть внимательно относится. На этой встрече целый пул высших должностных лиц и звучат разные просьбы. Ну, например, из уст Витебского архиепископа помочь привести в порядок духовный центр образования.

Александр Лукашенко:

Я вообще сторонник образования, особенно церковного образования. Оно очень сильное, это же не зря. Я тогда сказал, что не дело, когда у нас стипендии рубль у ваших обучающихся и в миру, и мы как-то там уравнивали, и до сих пор я подписываю каждый год решение о преподавателях, доплатах преподавателям и нашим ребятам, которые учатся в ваших школах. Да, это очень важно. Я всегда поддерживал и буду это поддерживать, потому что это очень хорошее образование. Там, кроме образования, еще и воспитание хорошее. То, чего не хватает в наших порой мирских школах. Согласно последним социологическим исследованиям, к православию относят более 80 % белорусов. В стране 36 монастырей и почти 1900 храмов. Но современные проповедники ориентируют: времена прораба в церкви прошли. Теперь нужны сугубо пастыри.