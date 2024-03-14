Лукашенко: я сторонник церковного образования, оно очень сильное
Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.
В стране воссоздан совет по нравственности. Священники идут в больницы и тюрьмы. Но лучше, когда к Богу и правильным ориентирам люди начинают приходить еще со школы или университета. Глава государства, обращаясь к иерархам, снова повторил важную мысль: за формализмом надо не потерять человека.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация непростая. Нам с людьми надо разговаривать и доводить им все это. И мало того, и в душу заглянуть. А кроме церкви тут сложно кому-то будет сделать.
Церковь двусоставная. С одной стороны, это сакральный разговор человека с Богом, с другой – это общественный институт с иерархией и человеческими потребностями. К ним тоже власть внимательно относится. На этой встрече целый пул высших должностных лиц и звучат разные просьбы. Ну, например, из уст Витебского архиепископа помочь привести в порядок духовный центр образования.
Александр Лукашенко:
Я вообще сторонник образования, особенно церковного образования. Оно очень сильное, это же не зря. Я тогда сказал, что не дело, когда у нас стипендии рубль у ваших обучающихся и в миру, и мы как-то там уравнивали, и до сих пор я подписываю каждый год решение о преподавателях, доплатах преподавателям и нашим ребятам, которые учатся в ваших школах. Да, это очень важно. Я всегда поддерживал и буду это поддерживать, потому что это очень хорошее образование. Там, кроме образования, еще и воспитание хорошее. То, чего не хватает в наших порой мирских школах.
Согласно последним социологическим исследованиям, к православию относят более 80 % белорусов. В стране 36 монастырей и почти 1900 храмов. Но современные проповедники ориентируют: времена прораба в церкви прошли. Теперь нужны сугубо пастыри.
Александр Лукашенко:
Немало храмов, которые просто закрыты. И в городах даже. И там нет этого паломничества, как было раньше.
Я думаю о том, вот как нам сделать так, чтобы и мы шли к этим людям, и они шли в храмы. Вот это вопрос. Есть проблема. Давайте ее прятать не будем. И тут нам надо активизироваться. Поэтому, когда появляются вопросы о строительстве новых храмов, первый мой вопрос к правительству: а мы те построили? Вот там десяток этих строящихся и прочее. Нет. Подумайте над этим. Как мы будем дальше привлекать людей? Просто разговорами? Надо как-то ближе быть к народу. Перед нами стоят очень серьезные проблемные вопросы. Мы должны их объективно видеть и видеть свои недостатки. Но нам надо пройти этот путь. Но мы прорвемся. С Божьей помощью. Если мы себя достойно будем вести, так, может быть, увидит и поможет где-то.
У церкви миссия важная и уникальная – сохранить веру в Бога, в свою культуру, сохранить даже здравый смысл в обществе. А все это мишени для тех, кто хочет быть вместо нас. Но свою меткость церковь доказывает уже третье тысячелетие подряд.
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