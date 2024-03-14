Современный ремонт, оборудование и новые ФАПы. Как модернизируют систему здравоохранения Минской области?

Доступность медпомощи на селе, закупка современного оборудования и ввод новых объектов – в системе здравоохранении Минской области грядут масштабные обновления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новая поликлиника, станция переливания крови и лечебные комплексы – запланировано строительство целого ряда медучреждений. Внимание также действующим клиникам. Как улучшают оснащение Смолевичской ЦРБ – в материале Влады Родовской.

Алексей Матейко – врач-анестезиолог-реаниматолог Смолевичской центральной районной больницы. Пока еще в статусе «молодой специалист». Сам родом из Воложинского района. По целевому направлению попал в Смолевичи. И уже оценил плюсы. Современный город – спутник Минска, недалеко от столицы. Но главное – условия труда: больница оснащена всем необходимым оборудованием, подобран профессиональный коллектив, есть у кого поучиться и перенять опыт.

Алексей Матейко, врач-анестезиолог-реаниматолог Смолевичской центральной районной больницы:

Работа в отделении тяжелая, но очень интересная. У нас очень дружный коллектив. Все это вместе нам помогает справляться с различными ситуациями. В целом работаем достойно, я считаю.