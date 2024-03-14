Районы Минской области готовятся к севу. Как пополнили автопарк сельхозтехники?

В Минской области 110 гектаров уже засеяны яровыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Темп набран хороший. Пока в полях в основном аграрии южных районов. Эта традиционная практика. Северные ждут, когда земля впустит технику. Кстати, в Крупском районе будет задействовано свыше 500 единиц. Некоторые хозяйства здесь обновили машинотракторный парк. Подробнее Екатерина Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

В сельхозпредприятии «Кленовичи» работы в самом разгаре. Здесь уже техника почти подготовлена, всего свыше 200 единиц. Особый акцент на энергонасыщенные тракторы, плуги, посевные агрегаты и разбрасыватели удобрений.

Сроки поджимают, но механизаторы уверены, что справятся. Так, Александру Самойленко уже не терпится сесть за штурвал и выехать в поле. Остались последние штрихи, чтобы все работало как часовой механизм. Его машина – быстроходная «Роса». Знаменитый белорусский самоходный агротехнический комплекс позволяет справиться со всеми работами сверхоперативно.