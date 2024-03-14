Прямой эфир

В Минской области отремонтируют более 300 км дорог республиканского значения

14 марта 2024 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 300 километров дорог республиканского значения обновят в 2024 году в Минской области. Привести в порядок все транспортные артерии до 9 Мая поручил глава государства. Помимо крупных трасс, обновить предстоит и городские улицы. В Крупском районе уже приступили к работам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области отремонтируют более 300 км дорог республиканского значения-1

Здесь ремонтируют дорожное полотно, а где необходимо, укладывают новое асфальтовое покрытие. Так, сейчас спецтехника работает в одном из частных секторов Крупок. Задействованы экскаваторы, автогрейдер, погрузчики. Новые дороги появятся по переулку Тихого, заасфальтируют также 5 проездов к микрорайонам «Северный» и «Северный-2». Общая площадь новых городских артерий превысит 4 тысячи метров квадратных. Кроме того, обустроят тротуары и въезды во дворы, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

В Минской области отремонтируют более 300 км дорог республиканского значения-4

Ирина Потылкина, начальник Крупского филиала КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ № 164:
В данный момент ведутся работы по снятию растительного грунта, по устройству земполотна, материал весь привезен, он находится на объекте. Погода станет более благоприятная – сразу же выйдем работать с установкой борта, плитки. Сумма выполнения составляет 973 тысячи рублей.

В Минской области отремонтируют более 300 км дорог республиканского значения-7

Кроме обновления транспортных артерий, займутся озеленением придорожной территории. Предусмотрен посев трав вдоль обочин улиц.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Ирина Потылкина # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Современный ремонт, оборудование и новые ФАПы. Как модернизируют систему здравоохранения Минской области?
14 марта 2024 17:43

Современный ремонт, оборудование и новые ФАПы. Как модернизируют систему здравоохранения Минской области?

Районы Минской области готовятся к севу. Как пополнили автопарк сельхозтехники?
14 марта 2024 17:43

Районы Минской области готовятся к севу. Как пополнили автопарк сельхозтехники?

Лукашенко: упрекают в том, что я бываю только у православных и не бываю у католиков. Куда зовут, туда и хожу
14 марта 2024 17:41

Лукашенко: упрекают в том, что я бываю только у православных и не бываю у католиков. Куда зовут, туда и хожу