В Минской области отремонтируют более 300 км дорог республиканского значения

Новости Беларуси. Более 300 километров дорог республиканского значения обновят в 2024 году в Минской области. Привести в порядок все транспортные артерии до 9 Мая поручил глава государства. Помимо крупных трасс, обновить предстоит и городские улицы. В Крупском районе уже приступили к работам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь ремонтируют дорожное полотно, а где необходимо, укладывают новое асфальтовое покрытие. Так, сейчас спецтехника работает в одном из частных секторов Крупок. Задействованы экскаваторы, автогрейдер, погрузчики. Новые дороги появятся по переулку Тихого, заасфальтируют также 5 проездов к микрорайонам «Северный» и «Северный-2». Общая площадь новых городских артерий превысит 4 тысячи метров квадратных. Кроме того, обустроят тротуары и въезды во дворы, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Ирина Потылкина, начальник Крупского филиала КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ № 164:

В данный момент ведутся работы по снятию растительного грунта, по устройству земполотна, материал весь привезен, он находится на объекте. Погода станет более благоприятная – сразу же выйдем работать с установкой борта, плитки. Сумма выполнения составляет 973 тысячи рублей.