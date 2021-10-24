Лукашенко: я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать их вы не будете

Новости Беларуси. Эта неделя имела по-настоящему лечебный эффект. Глава государства выписал рецепт, как пережить коронавирус, и Минздраву, и МВД. Как сказал Президент, у нас война по всем фронтам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорить о том, что Президент был против вакцинирования – нет. Но чтобы я уж был абсолютно убежденным человеком в этом плане – нет. Но я не специалист, я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете. Приемлемы любые методы, кроме наклонения людей, принуждения. Предупреждаю всех: милицию, санслужбы и прочих. Это жестокое нарушение закона.

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