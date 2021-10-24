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НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике. Теперь будут пользоваться ещё и латвийским аэродромом

24 октября 2021 19:03
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Новости Беларуси. Не угомонятся за кордоном и в военном плане. Успокаивающий тон генсека НАТО, мол, «мы ничего не наращиваем, вам все это кажется» совсем не убедителен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Альянс ввел в эксплуатацию третью военную базу в Прибалтике. Теперь НАТО будет пользоваться еще и латвийским аэродромом к юго-западу от Риги, построенном еще в советское время. Самолеты ВВС стран альянса уже могут садиться и взлетать с авиабаз в Эстонии и Литве. Латвийский аэродром будет третьим. И это настораживает.

Тем временем на неделе в Москве прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Утвердили план сотрудничества.

НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике. Теперь будут пользоваться ещё и латвийским аэродромом-1

НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике. Теперь будут пользоваться ещё и латвийским аэродромом-3

Начал работу Белорусско-российский учебно-боевой центр для совместной подготовки специалистов ВВС и ПВО. Также военные ведомства продлили соглашения о размещении у нас двух российских военных объектов.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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