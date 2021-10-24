НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике. Теперь будут пользоваться ещё и латвийским аэродромом

Новости Беларуси. Не угомонятся за кордоном и в военном плане. Успокаивающий тон генсека НАТО, мол, «мы ничего не наращиваем, вам все это кажется» совсем не убедителен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Альянс ввел в эксплуатацию третью военную базу в Прибалтике. Теперь НАТО будет пользоваться еще и латвийским аэродромом к юго-западу от Риги, построенном еще в советское время. Самолеты ВВС стран альянса уже могут садиться и взлетать с авиабаз в Эстонии и Литве. Латвийский аэродром будет третьим. И это настораживает.

Тем временем на неделе в Москве прошло заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Утвердили план сотрудничества.