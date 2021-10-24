«Большое спасибо нашему Президенту за то, что мы не остановились» – директор завода «Минскагропроммаш»

О работе во время пандемии: «Большое спасибо нашему Президенту и правительству, что мы не остановились»

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Да. Честно говоря, большое спасибо нашему Президенту и правительству, что мы не остановились. Любое предприятие, в моем понимании, завод, после остановки очень тяжело запускать. Люди расслаблены, привыкли к какому-то другому аспекту жизни, запустить вновь – проблема. Был бы какой-то большой промежуток времени, пока бы вышли на этот уровень. Это первое. Второе – отложенный спрос. В моем понимании это так звучит. Другие производители из-за пандемии ушли с рынка. Кто спрос заместил? Мы предложили в этот момент продукт свой. Поверьте, это очень дорогого стоило. Слава богу, что в этот момент мы были востребованы и предлагали, а не были «на каникулах». Половина Америки за 3 000 долларов сидит дома, говорят, магазины пустые. Кто от этого выиграл? Никто. Американец – тире теперь – иждивенец. Где великая американская экономическая машина? Замещена Китаем. Поставьте на этом точку, дальше можно рассуждать очень длинно.

То же самое в Беларуси. Можно было уйти на каникулы, разного рода ограничения. Мы и так выполнили всю программу социальную для этого. Мы ограничили посещение кинотеатров, не было больших массовых мероприятий. Министерством был отложен День машиностроителя. И без того все понятно, почему и зачем. Но сам рабочий процесс мы не разорвали. Это очень хорошо. Мне это очень в свое время нравилось (хотя я и сам переболел, сейчас привит). Мне нравилось с точки зрения того, что я не потерял по жизни то, что нужно было делать, темп.