«Большое спасибо нашему Президенту за то, что мы не остановились» – директор завода «Минскагропроммаш»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Пандемия внесла коррективы в вашу работу?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Пандемия внесла коррективы в вашу работу?
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Да. Честно говоря, большое спасибо нашему Президенту и правительству, что мы не остановились. Любое предприятие, в моем понимании, завод, после остановки очень тяжело запускать. Люди расслаблены, привыкли к какому-то другому аспекту жизни, запустить вновь – проблема. Был бы какой-то большой промежуток времени, пока бы вышли на этот уровень. Это первое. Второе – отложенный спрос. В моем понимании это так звучит. Другие производители из-за пандемии ушли с рынка. Кто спрос заместил? Мы предложили в этот момент продукт свой. Поверьте, это очень дорогого стоило. Слава богу, что в этот момент мы были востребованы и предлагали, а не были «на каникулах». Половина Америки за 3 000 долларов сидит дома, говорят, магазины пустые. Кто от этого выиграл? Никто. Американец – тире теперь – иждивенец. Где великая американская экономическая машина? Замещена Китаем. Поставьте на этом точку, дальше можно рассуждать очень длинно.
То же самое в Беларуси. Можно было уйти на каникулы, разного рода ограничения. Мы и так выполнили всю программу социальную для этого. Мы ограничили посещение кинотеатров, не было больших массовых мероприятий. Министерством был отложен День машиностроителя. И без того все понятно, почему и зачем. Но сам рабочий процесс мы не разорвали. Это очень хорошо. Мне это очень в свое время нравилось (хотя я и сам переболел, сейчас привит). Мне нравилось с точки зрения того, что я не потерял по жизни то, что нужно было делать, темп.
Ольга Коршун:
Как вы считаете, за какими предприятиями будущее машиностроения? За гигантами, которые могут производить много, возможно, не останавливая работу из-за таких передряг? Или за такими небольшими как ваше, мобильными, которые быстро подстраиваются под нужды клиента?
Андрей Тимошкин:
Однозначного ответа я дать не могу, я не большой провидец. Но мое мышление подсказываем мне следующее: должно быть и то и то. Почему? Есть разного рода продукт. «БелАЗ», не знаю, сколько он весит, но везет на себе 450 тонн. Это продукт высокого интеллектуального уровня, который продается в единичных штуках на своем рынке. У него есть своя зона работы и востребованности. Есть маленький продукт, например, зубочистка, которая продается в других магазинах и имеет более широкий спектр потребления. Делать нужно и то и то. Но зубочистки мы ставим на линию и забыли, она маленькая, привезли одно бревно – сделали на полгода вперед. А что такое сделать «БелАз»? Это не один вагон переработанного металла, притом еще и высокоинтеллектуальной начинки. Это очень сложно. Или берем одинаковые виды продуктов. Например, борона. Есть большие предприятия, которые выпускают спектр борон, востребованных в серийном производстве и в серийном земледелии, а есть мы маленькие, делаем единичный продукт под специфичную работу. Ввод земель в оборот – это же специфичная работа. Туда нужны специфичные техника и технология. Мы это исполняем. Должны быть и мы на рынке, должны быть и они на рынке.
Ольга Коршун:
Какую еще машину мечтаете создать?
Андрей Тимошкин:
Камнеуборочную. Это очень сложная машина. Их делают единицы, их делают не все производители в мире, которые производят и нашего спектра продукцию, единичную. Она очень сложна, мы сейчас этим занимаемся.
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