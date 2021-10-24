Имени Святой Бульбы или Адольфа Гитлера. Как реагируют на переименование школ и чем это может грозить?

Новости Беларуси. Неизменно в нашем обществе отношение к истории, особенно к событиям Великой Отечественной войны. В последнее время эта тема стала поводом для политических манипуляций, но в Беларуси намерены остановить опасный тренд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже на днях депутаты рассмотрят законопроект о признании геноцида белорусского народа. За отрицание подобных фактов предусмотрена ответственность.

На неделе мы столкнулись с попыткой пошутить на эту тему. Но шутка оказалась, мягко говоря, неудачной. Суть в том, что на карте в интернете некоторые белорусские школы переименовали, а скриншоты выкладывали в TikTok. К примеру, школа в честь эпатажного исполнителя. Но есть и то, что за гранью. Оксана Семашко узнала, что об этом думают ученики и педагоги и почему такие шутки плохи.

Валерия Кремко, учащаяся средней школы № 68 Минска:

У нас есть Telegram-канал класса. Туда девочка, одноклассница наша, скинула скриншот школы нашей. Школьники и их педагоги в ужасе – так жестоко над ними еще никто никогда не подшучивал. Неизвестные в Google-картах переименовывали школы и гимназии. Имя Адольфа Гитлера хулиганы присвоили одной из столичных школ. Валерия Кремко:

К шуточным названиям я отношусь положительно, потому что это весело и интересно. А к таким негативным, как в 205-й, наверное, школе... Там отрицательно. Не хотелось бы видеть имена фашистов в названиях школ.

Богдан Ольховский, учащийся средней школы № 68 Минска:

Наши школы, наверное, были названы в самые такие… не очень хорошие названия. И неприятно было это видеть. Нужно ввести широкую модерацию, чтобы не допускались оскорбительные названия. 205-й школе приписывали больше всего имен. Помимо Адольфа Гитлера, она получила массу неоднозначных названий. Неизвестные с незавидным постоянством переименовывают школу то в честь западных порноактеров, то режиссеров.

Наталья Толмач, исполняющая обязанности директора средней школы № 205 Минска:

Получилось у нас несколько раз переименовать наше учреждение. Но люди, которые сидят с той стороны, делают это целенаправленно. Они делают это обидно, что тоже не есть хорошо. И они делают это намного быстрее. Это не один человек, который сидит и, как мы – нас восемь было, их там, конечно, больше, которые вот так меняют наше название. Для того чтобы решить эту проблему, мы поставили вышестоящие органы в известность. Обратились в компетентные органы: написали письма в РУВД, в прокуратуру. Даже обратились к разработчикам этого приложения. Марина Александровна всю жизнь посвятила школе. Не исключает, что на из ряда вон выходящие поступки подростков подталкивают соцсети. По ту сторону монитора пользователям много ума не надо.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне как педагогу было не просто странно наблюдать за этой картиной. В какой-то момент я тоже обратилась к Google-карте. И здесь еще есть вопрос, насколько мы можем доверять сегодня информации на этом ресурсе. Наверное, сегодня мы должны заниматься вопросом информационной безопасности, воспитанием в этой области. Рассказывать о том, что допустимо, что нет. Полагаю, что есть моменты, которые святые, их просто нельзя не только в силу того, что будет наказание за тот или иной проступок, а в силу того, что есть вещи святые. Такие, как учреждения образования. Назвать школу именем фашиста главного – наверное, это сверх всякого понимания. Фигурируют в Google-карте названия школ, которые переиначили, оттенки расовой дискриминации и оскорбления. Выйти сухим из соцсетей не получится.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Там, где это не переходит грани этики, исторического сознания, это можно воспринимать как широкое молодежное творчество в массы, как говорили раньше. В принципе, традиция самоназваний достаточно старая. Этим, кстати, занимались в свое время и родители, я уверен, этих подростков. Каждый раз, когда возникает мода, допустим, на какие-то англоязычные названия либо, наоборот, русифицированные с приставкой «ять» и так далее, эта мода периодически возникает. Сейчас она просто поставлена на новый технологический уровень TikTok и прочих социальных сетей, которые стимулируют ребят (подростков, школьников) заниматься нанесением на карты новых необычных названий. Там, где это не является реабилитацией нацизма, оскорблением, это позитивное явление.

Тем, кто с благими намерениями и по зову сердца, на заметку.

Андрей Кривошеев:

Если у молодых людей есть желание определить новое название тому или иному классу, школе, неназванному географическому месту, это хорошо и должно стать стимулом. И, допустим, вместе с педагогом, историками можно покопаться среди известных выпускников той или иной школы или учреждения образования, посмотреть историю места, на котором стоит эта школа, которое чем-то примечательно. Ради бога, креатив может идти дальше. Единственное, чтобы это не нарушало чувств других людей. И здесь действительно нужна очень тонкая, очень дипломатичная миссия педагога-преподавателя, который поработает с ребятами. Объяснит им, что Гитлеру нет места на карте Беларуси с учетом тех чудовищных жертв, которые мы понесли.

Соцсети не доведут до ума. Тем более, когда по ту сторону монитора нашим детям навязывают разрушительные действия. Так, на неделе трое подростков сожгли венки на Вечном огне в Барановичах. За такую выходку хулиганам грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовная ответственность в Беларуси наступает с 14 лет.

Мы пришли. Он дал мне попарить. Я попарил. И мы сразу побежали. В Минске школьник продавал электронную сигарету через интернет. При реальной встрече 15-летний покупатель в собственный день рождения сбежал с товаром, не расплатившись. В отношении несовершеннолетнего грабителя возбуждено уголовное дело. С начала 2021 года в Минске 10 подобных случаев. Юноши считают это своеобразной игрой и способны на все ради хайпа.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Подросток ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности. В отношении парня возбуждено уголовное дело за грабеж, а также зарегистрирован материал проверки по факту курения в запрещенном месте.

А вот в Могилеве мужчина подшофе на камеру разбил мячом витрину с алкоголем. Второй все снимал на смартфон. После задержания они признаются, что устроили погром ради хайпа. Аналогичное проделывают и те, кто переименовывает школы. Они все снимают на видео и загружают в TikTok. Ради хайпа. Правда, переименовать в Google-карте название школы именем Губки Боба, Влада Бумаги, соседа, директора или одноклассницы уже давно не оригинально.

Так развлекаются ученики по всей России в Google-картах. Они просто берут, меняют название школ на имена звезд или просто знаменитые мемчики.

Подобное проходили в соседних странах. Другое дело – придумать что-то свое, оригинальное. Например, во благо родной аграрной страны.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сегодня Google-карта нас привела к 148-й школе Святой Бульбы. Сейчас постараемся узнать, почему вдруг она получила такое название.

В ответ на выходку неизвестных случайные прохожие только округляют глаза и разводят руками.

– Может быть, здесь самая лучшая, вкусная картошка в столовой?

– Доченька, здесь хорошо кормят? Я думаю, что это просто юмор. Может, как-то люди стараются разбавить атмосферу, которая сейчас у нас в Беларуси и в мире с COVID, со всем. Может, кто-то хочет как-то развеселить народ, чтобы поменьше загонялись о проблемах и веселились.

– Как вам такая идея?

– Я считаю, что это просто шутка какая-то. Я так думаю. Мне кажется, что это неправда.