«Это беда». Лукашенко затронул тему неконтролируемой миграции

Мы не можем повлиять на то, что где-то идут войны и люди бегут от них, в том числе и в наш дом. Но мы можем сделать все, чтобы помочь этим людям адаптироваться, если они видят свое будущее в Беларуси. А если нет, то вольны идти дальше, к своей цели. Вместе с тем, когда миграция становится неконтролируемой, это проблема.

Православные всего мира отмечают в этот январский день Рождество Христово. Праздник, который отсылает нас к величайшим событиям более чем двухтысячелетней давности, когда на свет появился Иисус Христос. И именно в этот день мы вспоминаем это чудо, которое изменило ход мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня уже информируют, что начинают подтягиваться люди с Востока. Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны. Нет. Подтягиваются люди, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на Родину, чтобы прокормить своих детей.

Но вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены. Это тоже не страшно. Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция – это беда.

Еще раз подчеркиваю, к нам едут разные люди. А через нас сейчас огромный транзит на Запад, куда они стремятся. И нас все обвиняют в том, что мы способствуем этой миграции. Я тоже всегда был честен, мы никого от мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции.

Что такое санкции? Это экономическое давление, чтобы мы не развивались, чтобы нам было потруднее и посложнее. Почему мы их должны защищать?