Ценообразование не должно душить бизнес – Лукашенко

Православные всего мира отмечают в этот январский день Рождество Христово. Праздник, который отсылает нас к величайшим событиям более чем двухтысячелетней давности, когда на свет появился Иисус Христос. И именно в этот день мы вспоминаем это чудо, которое изменило ход мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе всего, как бы ни было, должна лежать справедливость. И если ее нельзя достичь, то это ведь не значит, что не нужно стремиться. Тем более что у нас неплохо получается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несправедливости быть не должно. Отсюда наше вмешательство в ценообразование. И это не регулирование цен, как некоторые говорят, абсолютно нет. Мы не собираемся регулировать цены. Это сегодня невозможно в рыночной экономике, как ее мы тоже называем. Это не те советские времена, когда на все устанавливались цены.

Должна быть создана система саморегулирующаяся. Она не должна душить бизнес, производство. Если крестьянин что-то производит, почему мы ему должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. Пусть продает. Но он должен помнить, что это он произвел, а люди, которые с ним рядом, они это покупают. И они должны иметь возможность купить эту продукцию. Если такой справедливости нет, мы придем к войне.

Что бывает, когда иначе, мы видим совсем рядом.