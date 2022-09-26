Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в ижевской школе

Новости России. Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Мужчина зашел в здание и открыл огонь, затем покончил с собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погибли 13 человек, среди них 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет и 6 взрослых. Подробности.