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В Ижевске мужчина расстрелял детей в школе и покончил с собой

26 сентября 2022 11:27
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Новости России. Как минимум 13 человек убиты при стрельбе в школе в Ижевске. Около 20 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ижевске мужчина расстрелял детей в школе и покончил с собой-1

Как стало известно, неизвестный мужчина вошел в здание и открыл огонь из пистолета по охраннику и детям. Школьники вместе с учителями прятались в классах, ожидая, когда полиция обезвредит нападавшего. Позже глава Удмуртии сообщил о гибели стрелка.

В Ижевске мужчина расстрелял детей в школе и покончил с собой-4

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики:
В Удмуртии сегодня трагедия. В Ижевске в школе № 88 пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас практически закончилась эвакуация. По моей информации, сам застрелился. Но информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и системой здравоохранения. Весь периметр оцеплен, сейчас работают Росгвардия, ФСБ, следственные органы.

В Ижевске мужчина расстрелял детей в школе и покончил с собой-7

Информацию о гибели нападавшего подтвердили и в полиции. Там сообщили, что обнаружили тело мужчины, открывшего стрельбу в школе. По имеющимся данным, он покончил с собой.

Среди погибших 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет и 6 взрослых. Расследованием дела занимается Следственный комитет России. В Удмуртии объявлен трехдневный траур.

# Стрельба # Александр Бречалов # Фотофакт

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