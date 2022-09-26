Полное благоустройство. Какие объекты отреставрировали в Столбцах перед «Дожинками»?

Новости Беларуси. «Дожинки» в Стобцах. Готов ли город к этому масштабному празднику? Как прошло его благоустройство? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие объекты станут излюбленным местом жителей города, пройдем мастер-класс по изготовлению хлебного снопа.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Мы находимся в 70 километрах от столицы. В городе, который уже через неделю будет встречать гостей и отмечать главный праздник хлеборобов. Ежегодно для проведения фестиваля создается план мероприятия, согласно которому строятся новые и реконструируются существующие объекты, проводится капитальный ремонт и благоустройство улиц. И сегодня вместе с вами мы увидим, как изменился внешний облик города, какие подарки подготовили власти для горожан и чем удивят гостей дожиночные ряды. Многие праздники, обычаи и традиции берут свое начало из событий, тесно связанных с земледельческим календарем. «Дожинки», пожалуй, самый известный из таких. Отмечали его всегда с размахом. Песни, танцы, национальная кухня, современная и народная культура. Проведение такого крупного по масштабам мероприятия очень почетно и престижно, но вместе с тем и ответственно. В этом году Столбцовщина впервые будет встречать областной фестиваль-ярмарку тружеников села.

Начать нашу экскурсию предлагаю с арт-объекта, который находится при въезде в город, на пересечение улиц Центральной и Магистральной. Ведь это первое что бросается в глаза и заслуживает отдельного внимания. Металлическая конструкция витины как ничто другое отражает историю региона. Полтора столетия назад именно на берегу реки Неман размещался единственный пункт разгрузки товаров в Минской губернии. Кстати, именно витина украшает и герб Столбцов.

Ангелина Валькович:

Ранее в часы пик в этом месте бывали пробки, что создавало массу неудобств водителям. Данную проблему решило разворотное кольцо, украшением которого стала ладья, которая символизирует сам город и его движение вперед. Парус ладьи сделан в виде пера – это отсылка к нашему знаменитому земляку, классику белорусской литературы Якубу Коласу. Ведь имя песняра связано со Столбцовским районом. Родился он в деревне Акинчицы. Уже в ноябре на улице Центральной появится первая скульптура поэта. Так как с погодой нам не очень повезло, до главной площади мы решили проехать на машине, а заодно проверить и состояние дорог.

Александр Цивако, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Большую работу провели по улучшению дорожной сети, заасфальтировали 26,5 километров, создали два новых объекта. Это продолжение улицы Задворьенской, которая сейчас будет являться въездной дорогой для грузового транспорта, будет иметь светофорное регулирование, а также связь с микрорайоном Северный-1 и Северный-2, что позволит разгрузить город, а также обеспечить движение с домами новой застройки жителям города. Созданием двух новых объектов разгрузили и сделали дополнительные связи города с новой жилой застройкой Северный-1 и Северный-2. Что касается улучшения дорожной сети и вело-пешеходных связей, эти связи сделаны по последним требованиям с учетом безбарьерной среды, положена тактильная плитка, сделано понижение борта.

Помимо дорог преобразились и фасады домов. На многих жилых зданиях можно увидеть красивые художественные композиции – граффити. Это рисунки-напоминания о правилах безопасности от МЧС. Особое восхищение вызывают яркие фрагменты поэзии Якуба Коласа в виде муралов. Александр Цивако:

Сейчас мы приближаемся к месту проведения мероприятия. Сделана площадка, в дальнейшем будет использоваться для проведения мероприятий, праздников, которые будут проходить в городе, с установкой сцены. Сделано благоустройство территории костела, заканчиваем работы по самому костелу. Совместными усилиями проводим благоустройство как на территории костела, так и на прилегающей территории. Заменено уличное освещение, установлены новые фонари.

Еще одно знаковое место – городской пруд. Озеро очистили, благоустроили. Обновили остров, пляж, появилась набережная. А еще фонтан. Теперь это место притяжения для каждого.

Александр Цивако:

Сейчас мы находимся на городском пруду. Были полностью отреставрированы мостовые сооружения, выполнен капитальный ремонт моста, выполнена замена трех пешеходных мостов, сделаны вело-пешеходные дорожки протяженностью 1 400 метров. Сделана площадка воркаута, две детские площадки, установлены 9 беседок для отдыха. Выполнены две пляжные зоны на острове. Созданы все условия для досуга летом. Прогуливаясь по городу, захотелось узнать, насколько впечатлил местных жителей новый облик родного края и что понравилось больше всего.

Он стал намного ярче, красок больше появилось. Я учусь в гимназии № 1, у нас построили стадион. Довольно красивый, там тренажеры, спортивная площадка, волейбольная сетка.

Дороги полностью поменяли, сейчас нет ям. Стал более ухоженным, приятнее гулять по городу теперь.

Очень нравится, современный, красивый город. Замечательный город. Озеро можно выделить, потому что раньше оно у нас было не такое красивое, как сейчас. Развязка дорого, это кольцо возле моторного завода, очень удобный выезд из города, меньше пробок будет. В общем, нам нравится.