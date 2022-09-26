Он в первый же день ушёл на фронт, а она в 17 лет работала начальником почты. Правнук рассказал о подвигах родных

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Мирон Осипов, ученик гимназии № 14 Минска:
Мой прадедушка Шумилов Иван Миронович с первых дней войны ушел на фронт со своими пятью братьями. Трое из них погибли. Иван Миронович прошел всю войну и закончил ее в звании подполковника контрразведки.
Мою прабабушку, Шумилову Галину Максимовну, война застала в родной деревне Цирине возле города Ляховичи. Несмотря на то, что ей было всего 17 лет, она работала начальником почты. Ее задачей было уничтожить важные документы и линию связи.
Во время оккупации она работала в подполье, была связной с партизанами. В 1943 году прабабушку взяли в плен и отвезли в концлагерь под Молодечно. Она смогла убежать и вернуться домой. Потом моя прабабушка добровольцем ушла на фронт, служила в зенитной части под Белостоком.
Во время службы помогала докторам. Войну закончила в звании младшего сержанта медслужбы. Я всегда буду помнить о своих родных и их подвиге, а также о тех, кто защищал мою дорогую Беларусь.
Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!
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