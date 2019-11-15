В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

Новости США. Число погибших в результате стрельбы в школе Калифорнии возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое пострадавших все ещё находятся в больнице. Ранее сообщалось, что нападение устроил неизвестный мужчина. Однако выяснилось, что огонь по своим одноклассникам открыл 16-летний подросток. Он пытался скрыться с места преступления, а затем выстрелил в себя.