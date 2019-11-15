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В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие

15 ноября 2019 09:03
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Новости США. Число погибших в результате стрельбы в школе Калифорнии возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие-1

Трое пострадавших все ещё находятся в больнице. Ранее сообщалось, что нападение устроил неизвестный мужчина. Однако выяснилось, что огонь по своим одноклассникам открыл 16-летний подросток. Он пытался скрыться с места преступления, а затем выстрелил в себя.

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие-4

В Калифорнии подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие-6

Злоумышленника задержали и доставили в больницу. Правоохранители допрашивают свидетелей и родителей стрелка. Мотивы его действий пока не установлены.

# Стрельба в США # Фотофакт

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