Лукашенко: «Всенародная память должна бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим?»

Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблiчча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны.
Вось яны, нашчадкі мірных беларусаў. Тыя, хто і зараз стаіць на варце інтарэсаў дзяржавы. На ўрачыстасць запрошаны супрацоўнікі і ветэраны пракуратуры. Сёння шмат сімвалічных момантаў. Гэта падкрэсліў кіраўнік краіны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В преддверии Дня защитников Отечества мы вручаем государственные награды и знамя прокуратуры людям, на плечах которых лежит ответственность за обеспечение безопасности, законности и, самое главное, правопорядка в нашем государстве. И неслучайно сегодня собрались в зале Победы, чтобы провести эту торжественную церемонию.
Музей истории Великой Отечественной войны – это символ нашей государственности. Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство.
Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом: неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил? Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память должна бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут.