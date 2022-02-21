Гигин: демонстрация силы – это высочайший уровень. Наши противники им не обладают, там истерика

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Безусловно, тема войны и мира вышла на второе место после обсуждения референдума. Мы начали поездки с конца ноября, и буквально после Нового года, когда информационная эскалация стала нарастать, люди все больше стали задавать эти вопросы. И было видно, что наших граждан эта проблема волнует. Но очень много встреч проходило и в силовых ведомствах. Среди наших офицеров, среди обычных военнослужащих очень высокий уровень внутренней отмобилизованности, сосредоточенности, готовности выполнить свой долг. Не было никакой растерянности или еще чего-нибудь. Да, люди беспокоятся, потому что мы хотим мира. Все хотят жить нормально, стабильно. Никто не хочет разрушать свою жизнь, жизнь своих соседей (на государственном уровне). С другой стороны, наши силовики, этот высокий профессионализм, доказанный, кстати, в Казахстане и не только там. Эта совокупность, с одной стороны, демонстрирует нашу силу (это очень важный фактор), высочайшее искусство управления вооруженными силами, показать потенциальному противнику, что ты готов ему ответить, не применяя эту силу. Демонстрация силы – это высочайший уровень. К сожалению, наши противники им не обладают, там истерика.

Почему они это гибридное оружие применяют? Потому что понимают, что обычными средствами войны режим ни в Беларуси, ни в России сменить нельзя. Поэтому применяют такие средства, идут на различные ухищрения. Параллельно с той эскалацией, которая идет сейчас на российско-украинской границе. Они уже вторгаются на российскую территорию. У нас обнаружены террористические группы, которые засылались накануне референдума. Они применяют все меры. Мы должны понимать, наши граждане должны понимать, что в отношении России, Беларуси и Китая сняты все флажки. Мы в сознаниях общества этой кампании дезинформации расчеловечены, дегуманизированы. В отношении нас можно все: нарушать любые договоры, отрицать геноцид в истории, который против нашего народа осуществлялся, засылать террористические группы – все что угодно. Мы для них исторический враг. Они видят историческую задачу своего политического поколения, все они вместе (Боррель, Байден и так далее), задача этого поколения: смести нас с карты. То есть это окончательное решение русского вопроса, который стоит перед Западом с конца XVI века.