Прямой эфир

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя

21 февраля 2022 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблiчча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны.

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя-1

Перад урачыстасцю Прэзідэнт азнаёміўся з экспазіцыяй, прысвечанай ахвярам генацыду таго страшнага часу. Абарона гістарычнай справядлівасці – адна з важных задач Генеральнай пракуратуры, таму атрымаць заслужаныя прафесійныя ўзнагароды ў сценах музея сімвалічна для кожнага супрацоўніка ведамства.

У віры сучаснага жыцця мы набываем шмат чаго, але не забываемся на галоўнае. Яно як бы губляецца. Кажучы па-сучаснаму, мы губляем мэсэджы, што над прасторай і часам.

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас я вижу не просто исполнителей, сосредоточенных в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей (крайних, не последняя, думаю) это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Это трудно переоценить. Это весьма важно. Запомните: это важно для всех тех, кто сегодня руководит страной и носит погоны.

Мы раньше, вы чуть позже – молодые – уйдем из этой жизни. Но мы всегда должны думать, что мы оставим после себя.

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа. Чытайце падрабязней.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»
21 февраля 2022 16:32

Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»

Россия признаёт ЛНР и ДНР. Если такое случится, как это отразится на Беларуси?
21 февраля 2022 16:27

Россия признаёт ЛНР и ДНР. Если такое случится, как это отразится на Беларуси?

Можно ли считать «Союзную решимость» завершённой и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России?
21 февраля 2022 16:11

Можно ли считать «Союзную решимость» завершённой и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России?