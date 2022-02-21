Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя
Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблiчча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны.
Перад урачыстасцю Прэзідэнт азнаёміўся з экспазіцыяй, прысвечанай ахвярам генацыду таго страшнага часу. Абарона гістарычнай справядлівасці – адна з важных задач Генеральнай пракуратуры, таму атрымаць заслужаныя прафесійныя ўзнагароды ў сценах музея сімвалічна для кожнага супрацоўніка ведамства.
У віры сучаснага жыцця мы набываем шмат чаго, але не забываемся на галоўнае. Яно як бы губляецца. Кажучы па-сучаснаму, мы губляем мэсэджы, што над прасторай і часам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас я вижу не просто исполнителей, сосредоточенных в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей (крайних, не последняя, думаю) – это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Это трудно переоценить. Это весьма важно. Запомните: это важно для всех тех, кто сегодня руководит страной и носит погоны.
Мы раньше, вы чуть позже – молодые – уйдем из этой жизни. Но мы всегда должны думать, что мы оставим после себя.
Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа. Чытайце падрабязней.