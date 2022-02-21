Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас я вижу не просто исполнителей, сосредоточенных в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей (крайних, не последняя, думаю) – это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Это трудно переоценить. Это весьма важно. Запомните: это важно для всех тех, кто сегодня руководит страной и носит погоны.

Мы раньше, вы чуть позже – молодые – уйдем из этой жизни. Но мы всегда должны думать, что мы оставим после себя.