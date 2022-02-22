Прямой эфир

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа

22 февраля 2022 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблічча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа-1

Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны. Перад урачыстасцю Прэзідэнт азнаёміўся з экспазіцыяй, прысвечанай ахвярам генацыду таго страшнага часу. Абарона гістарычнай справядлівасці – адна з важных задач Генеральнай пракуратуры. Таму атрымаць заслужаныя прафесійныя ўзнагароды ў сценах музея сімвалічна для кожнага супрацоўніка ведамства. Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў працу пракурораў і падкрэсліў, што мы не можам дазволіць перапісаць гісторыю і забраць перамогу ў савецкага народа.

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Музей истории Великой Отечественной войны – это символ нашей государственности. Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство. Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил? Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут.

Современные реваншисты провоцируют новые конфликты. И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, нас с вами, назвать агрессорами. Этого допустить мы не можем. Начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут закончены и доведены до логического окончания. Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более 3 миллионов человек, которые стали жертвами нацизма. Цифра не окончательная, только в прошлом году мы установили около 300 мест захоронений. Все результаты проведенной работы представим мировому сообществу.

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа-7

Аляксандр Лукашэнка ўрачыста ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды пракурорскім работнікам. Ордэн «За службу Радзіме» III ступені атрымаў генпракурор Андрэй Швед, ордэн Пашаны пракурор Гродна Уладзімір Клiшын. Адзначана і маладое пакаленне пракурораў. Кіраўнік дзяржавы таксама ўручыў сцяг пракуратуры Беларусі. Гэта знак гонару, гераізму і славы, а яшчэ вернасці кожнага служачага краіне і яе народу.

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа-10

Александр Лукашенко:
Пусть знамя как особая реликвия напоминает нам о священном долге каждого гражданина – служить своему Отечеству. Я хочу поздравить всех вас с вручением государственных наград и знамени, вашего знамени – знамени прокуратуры.

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа-13

Сёлета пракуратура краіны сустракае 100-гадовы юбілей. Сцяг аздобіць гэту дату ў календары гісторыі ўстановы. Прэзідэнт пажадаў пракурорскім работнікам здароўя, дабрабыту і прафесійных поспехаў. І што асабліва важна ў сучасных рэаліях – мірнага неба над галавой.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Владимир Клишин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выносится один вопрос. В Беларуси начинается досрочное голосование на референдуме
22 февраля 2022 06:37

Выносится один вопрос. В Беларуси начинается досрочное голосование на референдуме

Пагубно влияет не только потребление. Представители власти обсудили с молодёжью проблему наркомании
21 февраля 2022 21:17

Пагубно влияет не только потребление. Представители власти обсудили с молодёжью проблему наркомании

«Лукашенко преподнёс большой подарок молодёжи к Новому году». И вот почему
21 февраля 2022 21:01

«Лукашенко преподнёс большой подарок молодёжи к Новому году». И вот почему