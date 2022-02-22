Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа
Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблічча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны. Перад урачыстасцю Прэзідэнт азнаёміўся з экспазіцыяй, прысвечанай ахвярам генацыду таго страшнага часу. Абарона гістарычнай справядлівасці – адна з важных задач Генеральнай пракуратуры. Таму атрымаць заслужаныя прафесійныя ўзнагароды ў сценах музея сімвалічна для кожнага супрацоўніка ведамства. Аляксандр Лукашэнка высока ацаніў працу пракурораў і падкрэсліў, што мы не можам дазволіць перапісаць гісторыю і забраць перамогу ў савецкага народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Музей истории Великой Отечественной войны – это символ нашей государственности. Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство. Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил? Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут.
Современные реваншисты провоцируют новые конфликты. И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, нас с вами, назвать агрессорами. Этого допустить мы не можем. Начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут закончены и доведены до логического окончания. Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более 3 миллионов человек, которые стали жертвами нацизма. Цифра не окончательная, только в прошлом году мы установили около 300 мест захоронений. Все результаты проведенной работы представим мировому сообществу.
Аляксандр Лукашэнка ўрачыста ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды пракурорскім работнікам. Ордэн «За службу Радзіме» III ступені атрымаў генпракурор Андрэй Швед, ордэн Пашаны пракурор Гродна Уладзімір Клiшын. Адзначана і маладое пакаленне пракурораў. Кіраўнік дзяржавы таксама ўручыў сцяг пракуратуры Беларусі. Гэта знак гонару, гераізму і славы, а яшчэ вернасці кожнага служачага краіне і яе народу.
Александр Лукашенко:
Пусть знамя как особая реликвия напоминает нам о священном долге каждого гражданина – служить своему Отечеству. Я хочу поздравить всех вас с вручением государственных наград и знамени, вашего знамени – знамени прокуратуры.
Сёлета пракуратура краіны сустракае 100-гадовы юбілей. Сцяг аздобіць гэту дату ў календары гісторыі ўстановы. Прэзідэнт пажадаў пракурорскім работнікам здароўя, дабрабыту і прафесійных поспехаў. І што асабліва важна ў сучасных рэаліях – мірнага неба над галавой.