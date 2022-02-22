Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Музей истории Великой Отечественной войны – это символ нашей государственности. Здесь все напоминает о том, какой ценой мы сохранили себя как народ, свое право жить на этой земле и отстраивать наше государство. Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил? Казалось бы, память о тех страшных, сравнительно недавних событиях совсем свежа. Ведь свидетели зверств фашистов еще среди нас. И она, эта всенародная память, должна бы остудить пыл отдельных политиков и деятелей. Но что мы видим? Количество и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. В результате межнациональных и внутринациональных войн продолжают гибнуть люди, притом массово гибнут.

Современные реваншисты провоцируют новые конфликты. И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа, а наследников народа-победителя, нас с вами, назвать агрессорами. Этого допустить мы не можем. Начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут закончены и доведены до логического окончания. Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более 3 миллионов человек, которые стали жертвами нацизма. Цифра не окончательная, только в прошлом году мы установили около 300 мест захоронений. Все результаты проведенной работы представим мировому сообществу.