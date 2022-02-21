Александр Ивановский: Россия нас прикрыла, если бы не она, тут были бы более серьёзные события

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Из нашего диалога как-то потихонечку выходит то, что мы рассматриваем Россию, США и нашу роль. А ведь мы с Россией. И поэтому все действия надо рассматривать в этой связке. Это, конечно, налагает на нас и новые обязанности, и новые возможности. Россия нас прикрыла на определенном этапе, если бы не было этого прикрытия, я думаю, что тут были бы более серьезные события.
Алена Сырова, СТВ:
Это понятно. Но мы ведь суверенная страна и нам надо принимать тоже какие-то решения или не принимать?
Александр Ивановский:
Мы работаем в коалиции. А в коалиции, маршал Шапошников написал книжку «Коалиционные войны», что коалиция действует до тех пор, пока интересы совпадают. И они у нас очень совпадают, потому что перед нами просто страшные люди со страшными замыслами.
Владимир Макаров, заместитель председателя военно-научного общества, профессор Военной академии Беларуси:
Наши отношения с Россией, особенно в военной сфере – это как раз показатель настоящих братских отношений. Неслучайно даже в действующей доктрине Республики Беларусь 2016 года на первом месте в коалиционной военной политике стоят взаимоотношения, военно-техническое сотрудничество, региональная группировка войск с Российской Федерацией. На втором месте – ОДКБ, причем мы отвечаем вместе с Россией за Восточноевропейский регион коллективной безопасности. Это Республика Беларусь, это акватория Балтийского моря, это Калининградская область. И наши обязательства, несомненно, будут выполнены целиком и полностью.
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