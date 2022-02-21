Александр Ивановский: Россия нас прикрыла, если бы не она, тут были бы более серьёзные события

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу « По существу » гости обсудили самые актуальные темы.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Из нашего диалога как-то потихонечку выходит то, что мы рассматриваем Россию, США и нашу роль. А ведь мы с Россией. И поэтому все действия надо рассматривать в этой связке. Это, конечно, налагает на нас и новые обязанности, и новые возможности. Россия нас прикрыла на определенном этапе, если бы не было этого прикрытия, я думаю, что тут были бы более серьезные события.

Алена Сырова, СТВ:

Это понятно. Но мы ведь суверенная страна и нам надо принимать тоже какие-то решения или не принимать?

Александр Ивановский:

Мы работаем в коалиции. А в коалиции, маршал Шапошников написал книжку «Коалиционные войны», что коалиция действует до тех пор, пока интересы совпадают. И они у нас очень совпадают, потому что перед нами просто страшные люди со страшными замыслами.