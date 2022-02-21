Гигин: патриотическая волна, которую мы увидели с августа 2020 года, неожиданная для многих

Алена Сырова, СТВ: У нас через в воскресенье референдум. И, как вы говорите, наш народ хочет, и мы все понимаем, хочет мира, хочет стабильности, спокойствия, чтобы нас просто не дергали, а мы жили на своем клочке земли и делали все, чтобы нам было только лучше. Вопрос: не скажется ли это на настроениях в обществе? Не будет ли народ опасаться любых изменений?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу « По существу » гости обсудили самые актуальные темы.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Я бы говорил не об опасениях.Патриотическая волна, которую мы увидели с августа 2020 года и наблюдаем, причем неожиданно даже для многих. Во время обсуждения Конституции происходит внутренняя мобилизация людей. Где вы у нас видели растерянность и испуг? Что угроза войны есть и люди этим озабочены – это нормальная реакция психологически здорового организма, здорового общества. А вот то, что дальше мы будем предпринимать: спокойствие, уверенность, не поддаваться на провокации. На самом деле, явка на референдум и высказывание своей гражданской позиции – это самая лучшая реакция в этих условиях.

Алена Сырова:

К слову, Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности по ситуации в Украине.

Вадим Боровик, политолог:

Что такое вопрос Украины? Это способ обойти угрозу прямого ядерного удара, столкнув Украину с Россией, поскольку формально они в этом процессе не участвуют. Касательно референдума. Абсолютно правильно коллега говорит, что самое главное, что мы как граждане можем сделать, – это сохранить хладнокровие, спокойствие и те политические процессы, которые мы должны довести до логического завершения, качественно осуществить. Это самый главный вклад белорусов сегодня к тому, чтобы был мир.

Алена Сырова:

Но они же начинают и вбросы различные делать, смс-рассылки о том, что референдум переносится.

Петр Петровский, политолог:

Первое – у нас проходит референдум, откуда мы выбрасываем такой рудимент, как стремление к нейтралитету. Это нам дает путь к более эффективному, качественному повороту на Восток, созданию реального коллективного Востока со всеми параллельными международными структурами, альтернативными Западу. Вот какая наша задача. По их правилам мы никогда не сможем разговаривать на равных. Для них мы неэквивалентный обмен, колония, периферия, то есть объект, а не субъект. Второе –гражданам Республики Беларусь надо прийти и поддержать новое изменение в Конституцию. Вот главная задача. Это фактически геополитический выбор и геополитическая точка этому стремлению к нейтралитету.

Алена Сырова:

Владимир Матвеевич, как считаете, эта поправка в Конституцию насколько важна и своевременна сейчас?