Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы»
Новости Беларуси. Более 400 человек получили белорусское гражданство, в основном украинцы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подавляющем большинстве это жители Донецкой и Луганской областей. Среди них 40 семей.
Получение украинцами белорусского гражданства – личная инициатива нашего Президента. И в 2021 году во время «Большого разговора» Александр Лукашенко поручил выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины. Но все начиналось гораздо раньше. Обращаться к нам за помощью бегущие от обстрелов люди стали с момента разгара вооруженного конфликта на востоке Украины. Президентом было принято решение: людей однозначно надо выручать.
За весомой поддержкой с нашей стороны – большой социальный пакет и равные права с белорусами: возможность водить детей в сад, обучать в школе, получать бесплатную медицинскую помощь, работать. Да и самое главное – просто спокойно жить в мирной стране и чувствовать себя в безопасности. Кстати, эту тему накануне обсуждали во время интервью Александра Лукашенко журналисту японского телеканала TBS. В разговоре глава государства отметил, что за весь период конфликта в Беларусь из Украины уже прибыли около 200 тысяч человек.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несколько тысяч человек прибыли в Беларусь. И родственники, и люди просто голодающие спасаются от этого, прибыли к нам. Всего за весь период конфликта с 2014 года около 200 тысяч прибыло в Беларусь. Кто-то считает 170-180 тысяч, кто-то 200 тысяч. Но в этих пределах. Единицы после этого уехали. Сейчас обратно вернулись. Так что тысячи и тысячи человек прибыли в Беларусь. И в единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы. Идут сейчас в Беларусь меньше людей, потому что, чтобы попасть в Беларусь, надо пройти через позиции российских войск. Это сдерживает людей из Киева и других. А те уже города, которые находятся в тылу российских войск – Чернигов, другие поселки и районные центры – оттуда люди активно идут в Беларусь.
Алексей Бегун: «418 граждан Украины приняты в гражданство Республики Беларусь» – подробнее здесь.