Лукашенко о беженцах из Украины: «В единственной стране моим указом получили такое же право, как все белорусы»

Новости Беларуси. Более 400 человек получили белорусское гражданство, в основном украинцы. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В подавляющем большинстве это жители Донецкой и Луганской областей. Среди них 40 семей. Получение украинцами белорусского гражданства – личная инициатива нашего Президента. И в 2021 году во время «Большого разговора» Александр Лукашенко поручил выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины. Но все начиналось гораздо раньше. Обращаться к нам за помощью бегущие от обстрелов люди стали с момента разгара вооруженного конфликта на востоке Украины. Президентом было принято решение: людей однозначно надо выручать.

За весомой поддержкой с нашей стороны – большой социальный пакет и равные права с белорусами: возможность водить детей в сад, обучать в школе, получать бесплатную медицинскую помощь, работать. Да и самое главное – просто спокойно жить в мирной стране и чувствовать себя в безопасности. Кстати, эту тему накануне обсуждали во время интервью Александра Лукашенко журналисту японского телеканала TBS. В разговоре глава государства отметил, что за весь период конфликта в Беларусь из Украины уже прибыли около 200 тысяч человек.