Лукашенко – военным: на экзамене в апреле-мае покажете, как вы лучше всех работаете с беспилотниками

Инновационные технологии как движущая сила экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко продемонстрировали новейшие российские разработки, которые планируют внедрять и в нашей стране. Одна из ключевых инициатив – строительство завода по производству беспилотных авиационных систем. В год предприятие сможет выпускать до ста тысяч единиц техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня что подкупило, вы говорите, завод, может быть даже, как Крутой мне говорит: ну, мы с Орешкиным договоримся, в Беларуси построим. Ты подкупай. Где-то на востоке, под Смоленском, я уже так прикинул, есть здание свободное, которое можно до ума довести. Как отметил глава государства, в Беларуси производят многое из того, что сегодня было продемонстрировано на выставке. Тем не менее это лишь начало пути. Надо идти дальше, перенимая российский опыт. Так, наш ключевой партнер развивает систему управления беспилотниками в целом. Пилотным регионом для реализации проекта стала Самарская область.

Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России:

Речь идет о том, что в целевом состоянии одновременно, условно, тысяча беспилотных систем в воздухе, на земле должна находиться в одном городе, выполняя разные функции. Доставка, работа в полях и так далее. И вопрос, как всей этой системой управлять, как ее координировать, – вот это ключевой вопрос.

Александр Лукашенко:

Вот это все увязать, как в Москве сделали, это очень важно, и нам это надо делать. Но я к чему? Нам надо собрать, самому его, Пантуса, Вольфовича научить, это он там уже контролирует. И если бы вы сказали, куда приехать нашим людям, которые в перспективе будут работать над этим, мы бы…

– Вот Самара готова сразу… Самара у нас стала пилотным регионом, где мы сейчас вводим специальную регуляторику, где мы все это тестируем.

– Для нас это очень важно, чтобы вы научили всех наших, которые будут работать, и желающих.

Российские коллеги оцифровали параметры Беларуси, уже есть понимание, сколько нужно дронов и какое влияние они окажут на ВВП страны. Например, на первом этапе две тысячи агродронов обеспечат прибавку до миллиарда долларов. На выставке были представлены и другие образцы БПЛА: от дрона-художника до аппарата, который осуществляет обслуживание ЛЭП.