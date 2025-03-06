Лукашенко – военным: на экзамене в апреле-мае покажете, как вы лучше всех работаете с беспилотниками
Инновационные технологии как движущая сила экономического роста Союзного государства. Мирные инициативы с участием беспилотных летательных аппаратов и цифровизация логистики 6 марта были в центре внимания Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко продемонстрировали новейшие российские разработки, которые планируют внедрять и в нашей стране. Одна из ключевых инициатив – строительство завода по производству беспилотных авиационных систем. В год предприятие сможет выпускать до ста тысяч единиц техники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня что подкупило, вы говорите, завод, может быть даже, как Крутой мне говорит: ну, мы с Орешкиным договоримся, в Беларуси построим. Ты подкупай. Где-то на востоке, под Смоленском, я уже так прикинул, есть здание свободное, которое можно до ума довести.
Как отметил глава государства, в Беларуси производят многое из того, что сегодня было продемонстрировано на выставке. Тем не менее это лишь начало пути. Надо идти дальше, перенимая российский опыт. Так, наш ключевой партнер развивает систему управления беспилотниками в целом. Пилотным регионом для реализации проекта стала Самарская область.
Максим Орешкин, заместитель руководителя Администрации Президента России:
Речь идет о том, что в целевом состоянии одновременно, условно, тысяча беспилотных систем в воздухе, на земле должна находиться в одном городе, выполняя разные функции. Доставка, работа в полях и так далее. И вопрос, как всей этой системой управлять, как ее координировать, – вот это ключевой вопрос.
Александр Лукашенко:
Вот это все увязать, как в Москве сделали, это очень важно, и нам это надо делать. Но я к чему? Нам надо собрать, самому его, Пантуса, Вольфовича научить, это он там уже контролирует. И если бы вы сказали, куда приехать нашим людям, которые в перспективе будут работать над этим, мы бы…
– Вот Самара готова сразу… Самара у нас стала пилотным регионом, где мы сейчас вводим специальную регуляторику, где мы все это тестируем.
– Для нас это очень важно, чтобы вы научили всех наших, которые будут работать, и желающих.
Российские коллеги оцифровали параметры Беларуси, уже есть понимание, сколько нужно дронов и какое влияние они окажут на ВВП страны. Например, на первом этапе две тысячи агродронов обеспечат прибавку до миллиарда долларов. На выставке были представлены и другие образцы БПЛА: от дрона-художника до аппарата, который осуществляет обслуживание ЛЭП.
Александр Лукашенко:
Апрель-май у нас экзамен. Я принимаю экзамен. И хорошо, что вы мне об этом сказали. Я теперь знаю, у кого взять специалиста, чтобы вы мне помогли принять у них экзамен. Они говорят, элементарно, ну военные будут. Вот один и второй. Посмотрим, что они нам собьют, покажут и прочее. А то обычно, когда я проезжаю на полигон (беспилотниками занимаемся, наверное, больше пяти лет, наверное, может, десять), начиная с этого ружья и заканчивая разведывательными, ударными беспилотниками, сутками тренируются для того, чтобы сбросить эту гранату куда надо, потом мне показывают. У меня же люди смотрят, как они там тренируются. Хотелось бы, чтобы без показухи. Поэтому я говорю, что в апреле-мае покажете мне, как вы лучше россиян, лучше всех, работаете и с разведкой, и беспилотниками. У нас делают и вертолеты, и самолеты для сельского хозяйства. Они показывали на выставках. Вот это все посмотрим. Поэтому готовьтесь.
Работают российские партнеры не только над инфраструктурой, в центре внимания и кадровый вопрос. Так, в каждой области, начиная со школ, внедряют профильную специальность для подготовки будущих специалистов.