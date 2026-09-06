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Новости по тегу #Беспилотники

«M&M's» – Киев начал операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью беспилотников
06 сентября 2026 16:55

«M&M's» – Киев начал операцию по блокировке аэропортов Москвы с помощью беспилотников

Гражданин Польши пытался ввезти БПЛА в Беларусь – ему грозит крупный штраф
04 сентября 2026 14:04

Гражданин Польши пытался ввезти БПЛА в Беларусь – ему грозит крупный штраф

Состояние – удовлетворительное! Что известно о пострадавших от атаки БПЛА на пассажирский автобус
02 июля 2026 17:07

Состояние – удовлетворительное! Что известно о пострадавших от атаки БПЛА на пассажирский автобус

С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС
12 июня 2026 05:44

С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС

В Беларуси обновлен порядок ввоза и проведения контроля почтовых отправлений
09 апреля 2026 06:31

В Беларуси обновлен порядок ввоза и проведения контроля почтовых отправлений

Китай испытал крупнейший в мире грузовой БПЛА
07 апреля 2026 09:14

Китай испытал крупнейший в мире грузовой БПЛА

Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру
07 марта 2026 16:45

Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру

Искусство управления беспилотниками – побывали в военно-патриотическом клубе «Сапсан»
20 февраля 2026 14:19

Искусство управления беспилотниками – побывали в военно-патриотическом клубе «Сапсан»

Гродненские энергетики создают уникальную систему диагностики сетей. Как программисты обучают ИИ?
18 февраля 2026 16:55

Гродненские энергетики создают уникальную систему диагностики сетей. Как программисты обучают ИИ?

БПЛА с территории Литвы вторгся в воздушное пространство Беларуси
01 декабря 2025 16:42

БПЛА с территории Литвы вторгся в воздушное пространство Беларуси

БПЛА помог раскрыть преступную схему – налоговая Беларуси использует дроны для выявления нарушений
08 ноября 2025 18:10

БПЛА помог раскрыть преступную схему – налоговая Беларуси использует дроны для выявления нарушений

Изменяются правила использования БПЛА – за нарушение может грозить уголовная ответственность
28 октября 2025 14:14

Изменяются правила использования БПЛА – за нарушение может грозить уголовная ответственность