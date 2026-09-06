Новости по тегу #Беспилотники

Официальный Киев фактически объявил войну международному гражданскому авиасообщению.
За последний месяц это уже шестая попытка доставить БПЛА или авиамодели из Польши.
К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Двое водителей и пассажир получили всю необходимую медицинскую помощь и отправились домой.
В ГПК напоминают: действующий указ запрещает физическим лицам ввоз, хранение, использование и изготовление гражданских беспилотников.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
В Чжэнчжоу, китайская провинция Хэнань, впервые поднялся в воздух крупнейший в мире грузовой беспилотный самолет Changying-8. Испытание, за которым следила команда разработчиков, может стать поворотным моментом для всей индустрии воздушной логистики.
Ураган летом 2024-го стал серьезным испытанием для энергосистемы страны. Тысячи поврежденных километров линий электропередач и обесточенные населенные пункты – экстремальная погода заставила искать новые решения, чтобы не допускать перебоев в будущем. Одно из них – беспилотная авиация.
Программа военно-патриотического клуба «Сапсан» выстроена поступательно. Полгода ребята летают на легких коптерах. Затем промежуточный контроль и переход на более сложные модели.
На каждом узле могут быть десятки видов дефектов – искусственный интеллект должен знать каждый, чтобы в последствии из множества фотографий выбрать снимки с зонами повышенного внимания.
В ходе осмотра установлено, что дрон оборудован фотовидеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных. Маршрут беспилотника предполагал пролет над территорией Беларуси, перелет в Польшу и возвращение по тому же маршруту в точку взлета на территории Литвы.
Вскрыть правонарушения уже удалось у нескольких предпринимателей.
Первое нарушение будет квалифицировано как административное – грозит штраф и обязательная конфискация. При повторном нарушении в течение года такие действия будут рассматривать как уголовное преступление.
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