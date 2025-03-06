31 жительница Минской области удостоена ордена Матери

В преддверии 8 Марта высоких государственных наград удостоены женщины, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 31 многодетная мама из 14 районов Минской области получила орден Матери. Заслуженную награду жительницам региона вручил губернатор Александр Турчин. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В адрес женщин прозвучали теплые слова благодарности за их нелегкий труд. Большинство из награжденных женщин успешно совмещают карьеру и материнство.

Марина Коробкова:

Огромное спасибо за такую награду высокую, очень волнительно и радостно. У нас большая дружная семья. У нас пятеро деток.

Кристина Гаврильчик:

Это высокая честь – быть удостоенной ордена Матери, потому что быть мамой пятерых детей – это очень тяжело. С помощью государства мы строим квартиру, в конце апреля у нас сдача квартиры. Серьезная поддержка от нашего государства.