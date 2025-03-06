31 жительница Минской области удостоена ордена Матери
В преддверии 8 Марта высоких государственных наград удостоены женщины, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
31 многодетная мама из 14 районов Минской области получила орден Матери. Заслуженную награду жительницам региона вручил губернатор Александр Турчин. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В адрес женщин прозвучали теплые слова благодарности за их нелегкий труд. Большинство из награжденных женщин успешно совмещают карьеру и материнство.
Марина Коробкова:
Огромное спасибо за такую награду высокую, очень волнительно и радостно. У нас большая дружная семья. У нас пятеро деток.
Кристина Гаврильчик:
Это высокая честь – быть удостоенной ордена Матери, потому что быть мамой пятерых детей – это очень тяжело. С помощью государства мы строим квартиру, в конце апреля у нас сдача квартиры. Серьезная поддержка от нашего государства.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Все наши мамы разные, но, конечно, их объединяет одно – любовь к детям. Чем больше у нас будет таких семей, тем устойчивее будущее нашей страны.
В Минской области проживают около 22 тысяч многодетных семей. И с каждым годом эта цифра растет. Для многодетных предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки.