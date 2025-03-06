Снимали в Питере и Минске – группа AURA и Александр Еловских создали совместный клип

Кто первым приносит весну на крылышках? Конечно, певцы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь необычно солнечно. В гости пришли Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, и Александр Еловских, российский певец и музыкант.

Александр Меженный, ведущий: Как год начался? Насколько активно концертируешь сейчас? И какие уже события произошли после Нового года, до марта?

Александр Еловских, певец, музыкант (Россия): Я начал свой год с отдыха. Приехал, сразу же концерт был в Государственном кремлевском дворце, потом я сидел в жюри в Нижнем Новгороде. Сейчас мы готовим мюзикл «Мечтатели», к которому я написал музыку. Я являюсь музыкальным продюсером этого замечательного мюзикла. В прошлом году у нас осенний сезон был, сейчас у нас запускается весенний сезон. Я вас всех приглашаю и, возможно, в рамках «Славянского базара» приедет шоу-мюзикл «Мечтатели» в Беларусь, я на это надеюсь, что все получится, все договорятся.

Александр Меженный: Если наши телезрители пока не знают, речь пойдет о клипе, в котором Евгений выступил в роли режиссера. Давай, рассказывай, Женя, что за песня, что за клип?

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

На прошлом «Славянском базаре», на позапрошлом у нас был концерт юбилейный, и организаторы нам предложили, говорят: Женя, посмотри, какой замечательный певец у нас заявлен на «Славянском базаре». И мы познакомились с Сашей. Сразу решили не делать ничего, никакую перепевку. Песня давно ждала дуэта. Вот написали с Юлей [Юлия Быкова, солистка группы AURA – прим.ред.] «Не запоминай меня». Записали ее тогда, презентовали. И песня осталась ждать своего звездного часа.

Снимали клип в Санкт-Петербурге, потом в Минске доснимали. Потом я покупал еще кадры с квадрокоптера в Санкт-Петербурге. То есть такой длительный съемочный процесс.