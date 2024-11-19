Лукашенко был готов к быстрой интеграции с Ельциным, но этого испугались в Москве – российский политик

Что объединяет Беларусь и Россию? Как пишется союзное будущее двух стран? Кто пытался уничтожить связь «двух сестер»? Благодаря чьим инициативам появилось уникальное объединение? Смотрите в третьем выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Сергей Бабурин, российский политический и государственный деятель:

Инициатива Александра Григорьевича Лукашенко о создании единого государственного образования с Российской Федерацией, а это его инициатива – это был принципиальный шаг по возрождению нашего единого общества, многонациональной цивилизации, но единой.

Он все прекрасно понимал. Он понимал и ценил, что такое наша единая страна, как был важен Советский Союз, что такое подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Эти и многие другие вещи для него всегда были сакральной ценностью. Именно поэтому он пошел на контакт с президентом Ельциным, и в этом отношении Лукашенко был готов к быстрой интеграции, но этого испугались в Москве.